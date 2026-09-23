جوان آنلاین: حسین طائب رئیس سازمان بسیج در آیین افتتاح آموزش نظامی «جان فدای ایران» که عصر امروز در میدان امام حسین (ع) برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: درود و سلام بر امام راحل، شهیدان و مقام معظم رهبری؛ درود بر ملت شجاع و حضور در میدان همیشگی و درود و سلام به شما جانفدایان.
به گزارش مهر، وی افزود: هر تهدیدی علیه ایران و ملت شجاع آن است؛ ملتی که بیش از ۳۰ میلیون جانفدا دارد، شکست ندارد. ملتی که جانفدا دارد، پاسخ تهدید را در میدان مشخص میکند.
رئیس سازمان بسیج ادامه داد: سازماندهی جانفدایان در قالب هستهها و گردانها شروع شده و خودشان را از استان تهران و تهران بزرگ آغاز کردند.
طائب تصریح کرد: به فضل الهی بیش از هزار گردان جانفدا سازماندهی و آموزش خواهند دید. ما مرحله اول آموزش را در میادین سراسر کشور برای ثبتنامکنندگان در میدان شروع کردیم و بعد از سازماندهی گردانهای جانفدا، امروز اولین پایگاه آموزشی جانفدایان افتتاح میشود.
وی گفت: این روند در شهرستانها و استانهای کشور و در تهران بزرگ توسعه پیدا خواهد کرد و انشاءالله این سازماندهی سبب آن خواهد شد که پس از آشنایی بیشتر جانفدایانی که برای حضور در رزم اعلام آمادگی کردهاند، با شش عرصه دفاعی آشنا شوند، توانمندی خودشان را ارزیابی کنند و برای حضور در گردانها و سپس آموزشهای تخصصی، وارد گردانهای تخصصی دفاعی شوند.
رئیس سازمان بسیج خاطرنشان کرد: ما امروز با حضور یک گردان نمونه، اولین پایگاه آموزشی ویژه جانفدایان را افتتاح میکنیم.
طائب ادامه داد: در این آموزشگاه، به صورت تخصصیتر با سلاحهای دفاعی، از سلاح همراه تا افتیوی و سایر سلاحهای پدافندی و ضدهوایی، آشنا خواهند شد و این مراحل را در مراکز آموزشی سازمان بسیج، انشاءالله برای جانفدایانی که آمادگی خود را برای حضور در گردانهای تخصصی اعلام کنند، دنبال خواهیم کرد.
وی در پایان از حضور حاضران و برگزارکنندگان این برنامه تشکر کرد و گفت: از حضور تکتک شما عزیزان و از برگزارکنندگان این برنامه تشکر میکنم.