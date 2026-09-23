سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رسانه‌های هند بازتاب یافت و این رسانه‌ها با تمرکز بر مواضع وی درباره جنگ، دفاع تهران از خود و وضعیت تنگه هرمز، بخش‌هایی از این سخنرانی را برجسته کردند و پیام‌های او را انعکاس دادند.

جوان آنلاین: «هندوستان تایمز» در گزارشی با عنوان «ایران قربانی تروریسم آمریکا؛ پزشکیان در سازمان ملل می‌گوید از خود دفاع کرده‌ایم»، سخنرانی رئیس‌جمهوری ایران را پوشش داد و بر تأکید او بر دفاع ایران در برابر حملات آمریکا و اسرائیل تمرکز کرد. این رسانه نوشت پزشکیان در سخنرانی خود اعلام کرده است که ایران و مردم این کشور «قربانی تروریسم» بوده‌اند.

به گزارش ایرنا، به نوشته هندوستان تایمز، پزشکیان در سخنان خود تأکید کرد: «ما فقط از خود دفاع کرده‌ایم. ما تروریست نیستیم» و گفت مردم ایران هدف حملات و تجاوز‌هایی قرار گرفته‌اند که علیه کشور اعمال شده است.

این رسانه همچنین بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران را برجسته کرد که در آن بر ضرورت برخورداری ایران از توان دفاعی برای جلوگیری از تهدید کشور تأکید شده است.

هندوستان تایمز همچنین به موضع پزشکیان در باره تنگه هرمز پرداخت و نوشت رئیس جمهوری ایران تأکید کرده است که تهران اجازه نخواهد داد این آبراه برای «تجاوز» مورد استفاده قرار گیرد.

این روزنامه پیش از آغاز سخنرانی نیز در پوشش زنده نشست مجمع عمومی، سخنان پزشکیان را در چارچوب مواضع تهران درباره جنگ و در واکنش به تهدید‌های دونالد ترامپ دنبال کرده بود. هندوستان تایمز نوشته بود رئیس‌جمهوری ایران قرار است مواضع تهران درباره درگیری‌های غرب آسیا را تشریح کند.

«تایمز آو ایندیا» نیز در گزارش امروز خود درباره تحولات ایران و آمریکا، حضور پزشکیان در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل را مورد توجه قرار داده است. این رسانه نوشت رئیس‌جمهوری ایران برای ارائه مواضع تهران درباره جنگ و روابط با کشور‌های غربی در نیویورک حضور یافته است.

تایمز آو ایندیا با اشاره به اظهارات پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک، گزارش داد که رئیس‌جمهوری ایران گفته بود تهران مواضع خود را با قدرت در مجامع بین‌المللی مطرح خواهد کرد و در سازمان ملل درباره وضعیت مردم ایران، حملات و بی‌اعتمادی ایجادشده در نتیجه عمل نکردن به تعهدات سخن خواهد گفت.

این رسانه همچنین در گزارش دیگری که امروز منتشر کرده، سخنان پزشکیان در سازمان ملل را در کنار واکنش‌های تهران به تهدید‌های ترامپ قرار داده و نوشته است که رئیس‌جمهوری ایران پیام ایران را به مجمع عمومی منتقل کرده است.