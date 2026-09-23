جوان آنلاین: توماس گوربر، سفیر سوئیس در سازمان ملل در ژنو، در سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اظهار داشت که سوئیس خشونت شهرک‌نشینان، مصادره اراضی، صنعتی‌سازی، تخریب، اخراج و جابجایی اجباری را محکوم می‌کند.

به گزارش تسنیم، او افزود: از اسرائیل می‌خواهیم که به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل پایبند باشد، به‌ویژه به اشغال غیرقانونی سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد.

در شهریور امسال، سازمان ملل از تصمیم ۱۲ کشور برای اعمال محدودیت تجارت با شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از اقدام ۱۲ کشور برای محدود کردن تجارت با شهرک‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل استقبال کرد.

این دفتر این تصمیم را گامی برای پایان دادن به خشونت و اشغال کرانه باختری دانست.

سخنگوی این دفتر تأکید کرد که وخامت اوضاع در کرانه باختری نیازمند اقدامات فوری است و این گام‌ها در راستای خواسته کمیسر عالی حقوق بشر برای پایان اشغالگری است.