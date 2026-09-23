جوان آنلاین: یک مشاور نظامی ارتش و مبارزان یمنی امروز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر واشنگتن در حمایت از عربستان سعودی در درگیریهای یمن مداخله کند یا برای بازگشایی تنگه بابالمندب تلاش نماید، این گروه به منافع آمریکا در غرب آسیا حمله خواهد کرد.
عابد محمد الثور، مشاور نظامی یمن در این خصوص گفت: اگر آمریکا جرئت کند با ناوگانهای خود مداخله نظامی انجام دهد یا برای به دست گرفتن کنترل باب المندب تلاش کند، این اقدام برای آنها و هر کس دیگری حکم خط قرمز را دارد.
این مشاور نظامی یمنی تصریح کرد: ما در این باره خواهیم جنگید.