پزشکیان عکس امام شهید و کودکان میناب را در سازمان ملل بالا برد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در سخنرانی خود تصویر امام شهید خامنه‌ای را بر سر دست گرفت و بالا برد.

رئیس جمهور در ابتدای سخنرانی خود اظهار داشت که بخشی از سخنانش در پاسخ به اظهارات روز گذشته ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل است و بر همین اساس به ترور رهبر شهید انقلاب اسلامی و حمله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به مدارس، بیمارستان ها، زیرساخت‌ها و مراکز غیرنظامی کشورمان اشاره کرد و آن را نشانه روشنی از تروریست بودن دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرد.

پزشکیان در حین سخنانش، تصاویر شهدای مظلوم مدرسه میناب، لامرد و برخی از شهروندان دیگر را نیز بر سر دست گرفت و به حضار در سالن اعلام کرد که این افراد غیرنظامی به بدترین شکل ممکن با تسلیحات آمریکایی و اسرائیلی و به دست ارتش‌های جنایت کار این دو رژیم به شهادت رسیدند.