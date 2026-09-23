فعال شدن هشدار زودهنگام در جازان و نجران عربستان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u062e\u0637\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u062c\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u062c\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0637\u0631\u0641 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0646 \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u06cc\u0627 \u0645\u0627\u0647\u06cc\u062a \u062a\u0647\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.