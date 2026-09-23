رئیس‌جمهور دولت موقت سوریه، بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید و اعلام کرد که جولان همچنان سرزمین سوریه باقی خواهد ماند و تمامی اقدامات مربوط به الحاق آن باطل است.

جوان آنلاین: «احمد الشرع» (محمد الاجولانی) امروز چهارشنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به ادامه تحرکات نظامی رژیم صهیونیسشتی در خاک سوریه گفت: اسرائیل همچنان به نفوذ، حملات هوایی و تجاوز‌های خود علیه اراضی سوریه ادامه می‌دهد و باید از سرزمین‌های سوریه عقب‌نشینی کند.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور موقت دولت سوریه در ادامه بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید و اعلام کرد که جولان همچنان سرزمین سوریه باقی خواهد ماند.

الشرع گفت بلندی‌های جولان، خاک سوریه بوده و سوری باقی خواهد ماند. از اسرائیل می‌خواهیم از خاک ما عقب‌نشینی کند.

وی در ادامه با اشاره به تحولات داخلی این کشور اظهار داشت سوریه در مسیر بهبود و بازسازی قرار گرفته و روند عدالت انتقالی، وحدت و بازسازی را آغاز کرده است.

الشرع با اشاره به رفع تحریم‌ها علیه سوریه اظهار کرد: این کشور مرحله «حامی تروریسم» را پشت سر گذاشته و دمشق به گسترش روابط و شراکت‌های خود با تکیه بر حفظ حاکمیت سوریه ادامه خواهد داد.

وی با تأکید دوباره بر حاکمیت کشورش گفت سوریه در مسیر احیا و آغاز مرحله جدیدی از بازسازی و وحدت قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور دولت موقت سوریه ادامه داد: اسرائیل با رفتار‌های غیرعادی خود، به کشور ما تعرض و تجاوز زمینی و هوایی می‌کند، حدود ۵۰۰ حمله هوایی و توپخانه‌ای و بیش از ۱۲۰۰ ورود به خاک سوریه صورت گرفته است. تمام تصمیمات مربوط به الحاق این منطقه باطل و مغایر با مصوبات سازمان ملل متحد است.