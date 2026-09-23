روبیو: توافق با ایران به کار سخت در یک بازه زمانی نیاز دارد

وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار مواضع قدیمی رئیس‌جمهور این کشور مبنی بر اینکه آماده دستیابی به توافق با ایران است گفت: مذاکره و توافق با ایران مستلزم کار سخت زیادی در یک بازه زمانی است و میانجی‌ها را نیز درگیر خواهد کرد.

جوان آنلاین: مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در حاشیه نشست هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در ادعایی تکراری و بی‌اساس، گفت: همانطور که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت، او برای توافق با ایران آماده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعا‌های خود افزود: اگر قرار باشد با ایران توافقی حاصل شود، این اتفاق در یک کنفرانس مطبوعاتی رخ نخواهد داد. این امر مستلزم کار سخت زیادی در یک بازه زمانی است و میانجی‌ها را نیز درگیر خواهد کرد.

روبیو در مورد اینکه در صورت عدم دستیابی به توافق چه اتفاقی خواهد افتاد، مدعی شد: رئیس‌جمهور آمریکا گزینه‌های متعددی در اختیار دارد، از جمله گزینه‌هایی که قبلا اتخاذ کرده است؛ یعنی تحمیل هزینه‌های اقتصادی شدید و فزاینده.

آمریکا با نقض تعهدات خود در یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای پایان جنگ علیه ایران، از جمله با تلاش برای عبور دادن کشتی‌ها از مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده برای تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، طبق ترتیبات ایران و تکرار تجاوزات به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران عملا مانع از اجرایی شدن مفاد این سند شد.

جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که هرگونه بازگشت به مذاکرات مشروط به بازگشت آمریکا به تعهداتش در این تفاهم‌نامه و هرگونه بازگشایی تنگه هرمز مشروط به پایان جنگ و تهدید آن است.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه با بیان اینکه ایالات متحده آماده است در صورت تمایل کوبا، به این کشور آمریکای لاتین در اصلاحات کمک کند، گفت: من فکر می‌کنم کوبا فرصتی طلایی برای قرار گرفتن در مسیری برگشت‌ناپذیر به سوی آینده‌ای بهتر دارد و ما آماده‌ایم در این زمینه در صورت تمایل آنها، مفید باشیم.