کد خبر: 1381159
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

زلنسکی: تقریبا دیگر هیچ‌کس در جهان به حقوق بین‌الملل باور ندارد

5 «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در سخنانی تاکید داشت که تقریبا دیگر هیچ‌کس در جهان به حقوق بین‌الملل باور ندارد؛ اما اوکراین همچنان می‌خواهد این قواعد بین‌المللی قدرتی واقعی داشته باشند.

جوان آنلاین: زلنسکی در سخنرانی در نشست پلتفرم کریمه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بیان داشت: «تقریبا هیچ‌کس دیگر در جهان به حقوق بین‌الملل باور ندارد؛ اما ما همچنان نمی‌خواهیم این واژه‌ها معنای خود را به‌طور کامل از دست بدهند.»

به گزارش ایسنا، وی افزود: «ما می‌خواهیم حقوق بین‌الملل قدرت واقعی داشته باشد.»

رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به جنگ روسیه علیه کی‌یف و تاثیرات آن بر کشتیرانی در دریای سیاه گفت: «امروز مردم در بسیاری از کشور‌ها صرفا برای زندگی کردن هزینه بیشتری می‌پردازند؛ در حالی که دیگران تنها به این دلیل مجبورند برای جان خود بجنگند که یک نفر (پوتین) تصمیم گرفته است هر طور که می‌خواهد مرز‌ها را تغییر دهد.»

زلنسکی در ادامه از آمادگی مجدد برای کاهش تنش‌ها با روسیه خبر داد و اظهار کرد: «اوکراین آماده است در صورت آمادگی روسیه برای برداشتن گام‌های واقعی در جهت تنش‌زدایی، امنیت و آرامش کشتیرانی و همچنین امنیت غذایی را در دریای سیاه تضمین کند.»

زلنسکی پیشتر نیز در جمع خبرنگاران گفته بود: «ما چنانچه روس‌ها به زیرساخت‌های انرژی ما حمله نکنند؛ حاضر به قبول یک آتش‌بس در حوزه انرژی هستیم.»

رئیس جمهور اوکراین ادامه داد: «هر گونه آتش‌بس باید شامل محافظت از سامانه‌های توزیع، آب، برق و گرمایش در برابر حملات باشد. روس‌ها باید حملات به این تاسیسات غیرنظامی ضروری را متوقف کنند.»

برچسب ها: زلنسکی ، سازمان ملل ، حقوق بین الملل
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