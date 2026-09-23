دولت و شماری از ساکنان گرینلند از توافق نظامی جدید میان آمریکا، دانمارک و گرینلند استقبال کردند ولی بسیاری از گرینلندی‌ها همچنان نسبت به واشنگتن بی‌اعتمادند.

جوان آنلاین: از رویترز، دولت و ساکنان گرینلند اعلام کردند توافق نظامی جدید میان آمریکا، دانمارک و گرینلند می‌تواند به نگرانی‌ها درباره تهدید‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، برای تصرف این جزیره قطبی پایان دهد؛ با این حال، بی‌اعتمادی نسبت به واشنگتن همچنان در میان بخش‌هایی از جامعه گرینلند وجود دارد.

به گزارش ایرنا، «نایا ناتانلسن»، نماینده گرینلند در پارلمان دانمارک، در گفت‌و‌گو با رویترز گفت: «واقعا احساس آرامش می‌کنم و فکر می‌کنم نتیجه بسیار منطقی است. می‌توانیم از آن راضی باشیم.»

بر اساس این توافق، آمریکا می‌تواند حضور نظامی خود در گرینلند را گسترش دهد و پایگاه‌های دوران جنگ سرد در مناطق نارسارسواک و مسترزویگ را دوباره فعال کند. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز افزایش هزینه‌های نظامی و ایجاد فرصت‌های شغلی در گرینلند شود.

با این حال، توافق جدید با خواسته قبلی ترامپ برای الحاق گرینلند به آمریکا فاصله دارد؛ خواسته‌ای که با هدف مقابله با افزایش حضور روسیه و چین در منطقه قطب شمال مطرح شده بود.

ناتانلسن گفت حضور نظامی آمریکا در گرینلند موضوع تازه‌ای نیست و این کشور پیش‌تر نیز حضور قابل‌توجهی در این منطقه داشته است، اما افزود: «با توجه به ناآرامی‌های سال‌های اخیر، احتمالا تردید بیشتری در گرینلند وجود دارد و در نتیجه باید برای اطمینان‌بخشی به مردم محلی تلاش بیشتری انجام شود.»

واکنش ساکنان گرینلند به توافق یکسان نیست. بسیاری از ساکنان این جزیره با گسترش حضور نظامی آمریکا مخالفند.

دانمارک از زمان اوج‌گیری تهدید‌های ترامپ در ژانویه، حضور نظامی خود در گرینلند را به‌طور چشمگیری افزایش داده و با اعزام نیرو‌های بیشتر، افزایش بودجه دفاعی در قطب شمال و برگزاری رزمایش‌های نظامی با متحدان، فعالیت‌های دفاعی خود در این منطقه را تقویت کرده است.

«مالنه وال راسموسن»، شهردار منطقه کوجالک در جنوب گرینلند، جایی که آمریکا قصد دارد پایگاه نظامی نارسارسواک را دوباره فعال کند، تاکید کرد گسترش حضور نظامی آمریکا باید با شیوه زندگی مردم گرینلند سازگار باشد و به فعالیت‌های شکار و ماهیگیری آسیب نزند.

او گفت: «نمی‌توان به‌سادگی گفت که توافق را امضا کرده‌ایم و بنابراین دوباره به شما اعتماد داریم. اعتماد در این شراکت واقعا باید از نو ساخته شود.»

برخی گرینلندی‌ها نیز نگرانند افزایش فعالیت‌های نظامی، از جمله افزایش رفت‌وآمد هواپیما‌ها و کشتی‌ها، مناطق شکار و ماهیگیری مورد استفاده جوامع محلی را مختل کند؛ هرچند در توافق تصریح شده است که این فعالیت‌ها باید با جامعه گرینلند و شیوه‌های سنتی زندگی مردم آن سازگار باشد.