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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۹
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ابراز نگرانی از روند کاهشی تراز آب دریای خزر

8 رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، روند کاهشی تراز آب دریای خزر را یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی این پهنه آبی دانست.

جوان آنلاین: سمیه رفیعی در هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کاپ ۷)، با قدردانی از میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت تقویت همکاری کشور‌های حاشیه خزر برای حفاظت از این پهنه آبی تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به اهمیت کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای برای حفاظت از دریای خزر گفت: کنوانسیون تهران و پروتکل‌های مرتبط با آن، مهم‌ترین سند همکاری کشور‌های ساحلی در حوزه حفاظت از محیط زیست دریای خزر به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران تاکنون به چهار پروتکل آن پیوسته است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی افزود: در پروتکل‌های کنوانسیون تهران موضوعاتی همچون جلوگیری از آلودگی دریای خزر، حفاظت از تنوع زیستی و سازوکار‌های ارزیابی، رصد و پایش زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته است، اما موضوع کاهش تراز آب دریای خزر نیازمند توجه ویژه و چارچوب‌های مشخص همکاری منطقه‌ای است.

رفیعی با اشاره به عوامل مؤثر بر کاهش تراز آب خزر اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و افزایش تبخیر از یک سو و کاهش آب ورودی به دریای خزر از سوی دیگر، از عوامل مهم این روند به شمار می‌روند. بخش قابل توجهی از آب ورودی خزر از مناطق بالادست تأمین می‌شود و کاهش این ورودی می‌تواند پیامد‌های قابل توجهی برای حیات اکوسیستم خزر به همراه داشته باشد.

وی با استناد به آمار مطرح‌شده از سوی مراکز مطالعاتی و رسمی کشور‌های حاشیه خزر، گفت: روند کاهش تراز آب دریای خزر در سال‌های اخیر شتاب گرفته است و ادامه این روند می‌تواند علاوه بر اکوسیستم دریای خزر، معیشت جوامع محلی و حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی مناسبات پیرامونی کشور‌های ساحلی را تحت تأثیر قرار دهد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تأکید بر ضرورت پرداختن به این موضوع در چارچوب کنوانسیون تهران تصریح کرد: لازم است در کنار برنامه‌های سازگاری با کاهش تراز آب، عوامل مؤثر بر کاهش آب ورودی به دریای خزر نیز با جدیت مورد بررسی قرار گیرد و برای مدیریت این مسئله، راهکار‌های مشترک و سازوکار‌های قانونی و اجرایی میان کشور‌های ساحلی دنبال شود.

رفیعی با اشاره به پیشنهاد ایران برای تدوین برنامه سازگاری با کاهش تراز آب دریای خزر اظهار کرد: این پیشنهاد می‌تواند زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری منسجم‌تر کشور‌های ساحلی در مواجهه با پیامد‌های کاهش تراز آب باشد و لازم است در مذاکرات و تصمیمات اجلاس مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به پیامد‌های پسروی آب خزر در برخی مناطق گفت: در مناطقی که عمق آب کمتر است، پسروی آب می‌تواند به پیشروی خشکی منجر شود و پیامد‌های زیست‌محیطی جدیدی را ایجاد کند. در ایران نیز استان گلستان از جمله مناطقی است که تحت تأثیر این روند قرار گرفته و با بروز برخی پدیده‌های محیط زیستی، از جمله گرد و غبار، مواجه شده است.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در پایان تأکید کرد: حتی اجرای کامل کنوانسیون تهران و پروتکل‌های آن، بدون پرداختن جدی به موضوع کاهش تراز آب دریای خزر، نمی‌تواند پاسخگوی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی این پهنه آبی باشد؛ از این رو، موضوع کاهش تراز آب باید به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی همکاری‌های آینده کشور‌های ساحلی مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: محیط زیست ، دریای خزر ، کاهش آب
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