هشدار عراقچی به دبیرکل ناتو؛ حمایت از جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل پیامد دارد

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح چهارشنبه یک مهر (به وقت محلی نیویورک) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دیدار‌های خود با خانم کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا و دیگر مقامات اروپایی، درباره پیامد‌های شدید و بلندمدت تسهیل و حمایت از جنایات جنگی اسرائیل و آمریکا، چه در غزه و چه در ایران، هشدار دادم.»

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: «فارغ از این خطای بزرگ، دبیرکل ناتو باید تا امروز دریافته باشد که سر فرود آوردن در برابر یک زورگو، هرگز او را راضی نمی‌کند.»

مارک روته، دبیرکل ناتو، در اظهاراتی مدعی شد که اجرای عملیات به اصطلاح «خشم حماسی» (Epic Fury) بدون در اختیار داشتن اروپا به‌عنوان سکویی برای اعمال قدرت آمریکا، غیرممکن بود. وی تایید کرد که از ۲۸ فوریه امسال تاکنون، ۵۰۰۰ فروند هواپیما از پایگاه‌های اروپایی در حمایت از عملیات «خشم حماسی» به پرواز درآمده‌اند.