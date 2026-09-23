دفاع مقدس ۸ ساله موضوعی استثنایی در ۲۰۰ سال گذشته است

جوان آنلاین: سردار سرلشکر محسن رضایی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای امنیت ملی پیرامون تحولات جاری در منطقه و جهان در گفتگوی، ضمن تبریک هفته تا دفاع مقدس، اظهار کرد: [در سال ۱۳۵۹]با وجود اینکه دشمن [بعثی عراق]به پنج استان ایران حمله زمینی کرده و دهها شهر و صدها روستا را اشغال کرد و از بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرزهای ایران با هزاران تانک نفر و هواپیما به عبور کرد و به ایران حمله کرد، ملت ایران به خوبی درخشیدند.
وی با اشاره به سالروز بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد: امروز روز بازگشایی مدارس است و جای خالی دانش آموزان میناب کاملاً احساس میشود، لذا یادی میکنیم از آن فرشتگان الهی که از میان ما برکشیدند و به آسمانها رفتند و با مظلومیت خودشان چهره قهرمان و مظلومیت ملت ایران را به دنیا نشان دادند.
سردار رضایی گفت: دفاع مقدس هشت ساله حادثه بسیار مهمی در تاریخ ملت ایران است. شاید بتوان گفت بعد از ۲۰۰ سال که ایران در جنگهای متعدد شکست میخورد و سرزمینهای خود را از دست میداد، دفاع مقدس هشت ساله اولین جنگی است که ما برای اولین بار هیچ خاکی از کشورمان را از دست ندادیم و این یک موضوع استثنایی نه فقط در انقلاب اسلامی بلکه در طول ۲۰۰ سال گذشته تاریخ کشور است.
رضایی اظهار داشت: در دوران قاجار و پهلوی، هر جنگی که اتفاق میافتاد، بدون استثنا ایران شکست میخورد؛ اما دفاع هشتساله، نخستین جنگی بود که ملت ایران توانست با قدرت، پرچم خود را بالا نگه دارد و همه سرزمینهای خود را از دست دشمن آزاد کند. بنابراین، حادثهای بزرگ، سرنوشتساز و تاریخساز است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در انقلاب اسلامی توانستیم سیاست ملی را پایهگذاری کنیم و ایران دارای سیاست داخلی و خارجی و صاحب حکومت شد و جمهوری اسلامی تشکیل شد، قانون اساسی به وجود آمد و دولت و ملت شکل گرفت. انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود.
وی ادامه داد:، اما ما در دفاع مقدس، اقتدار ملی خود را پایهریزی کردیم و یک انقلاب دفاعی را در جنگ انجام دادیم و اصول و ضوابط جدید و الگوهای جنگ انقلابی را پیدا کردیم.
فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: نیروهای سهگانه سپاه و تیپ و لشکرهای مردمی به وجود آمد. نخستین موشکها و پهپادهای ما در هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت.
وی بیان کرد: البته موشکها را از کره شمالی و لیبی گرفته بودیم، اما بهتدریج در اواخر جنگ، موشکهایی با برد ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را خودمان تولید کرده و استفاده میکردیم و صنعت نظامی پهپادی و موشکی و تانکسازی ما و هلیکوپترسازی ما، تقریباً پایههای آن در دفاع مقدس ریخته شد.
سردار رضایی اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، هفته جشن گرفتن بازگشت اقتدار ملی به سرزمین مقدس ایران اسلامی است.
سردار سرلشکر محسن رضایی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای امنیت ملی پیرامون تحولات جاری در منطقه و جهان در گفتگوی، ضمن تبریک هفته تا دفاع مقدس، اظهار کرد: [در سال ۱۳۵۹]با وجود اینکه دشمن [بعثی عراق]به پنج استان ایران حمله زمینی کرده و دهها شهر و صدها روستا را اشغال کرد و از بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر مرزهای ایران با هزاران تانک نفر و هواپیما به عبور کرد و به ایران حمله کرد، ملت ایران به خوبی درخشیدند.
وی با اشاره به سالروز بازگشایی مدارس خاطرنشان کرد: امروز روز بازگشایی مدارس است و جای خالی دانش آموزان میناب کاملاً احساس میشود، لذا یادی میکنیم از آن فرشتگان الهی که از میان ما برکشیدند و به آسمانها رفتند و با مظلومیت خودشان چهره قهرمان و مظلومیت ملت ایران را به دنیا نشان دادند.
سردار رضایی گفت: دفاع مقدس هشت ساله حادثه بسیار مهمی در تاریخ ملت ایران است. شاید بتوان گفت بعد از ۲۰۰ سال که ایران در جنگهای متعدد شکست میخورد و سرزمینهای خود را از دست میداد، دفاع مقدس هشت ساله اولین جنگی است که ما برای اولین بار هیچ خاکی از کشورمان را از دست ندادیم و این یک موضوع استثنایی نه فقط در انقلاب اسلامی بلکه در طول ۲۰۰ سال گذشته تاریخ کشور است.
رضایی اظهار داشت: در دوران قاجار و پهلوی، هر جنگی که اتفاق میافتاد، بدون استثنا ایران شکست میخورد؛ اما دفاع هشتساله، نخستین جنگی بود که ملت ایران توانست با قدرت، پرچم خود را بالا نگه دارد و همه سرزمینهای خود را از دست دشمن آزاد کند. بنابراین، حادثهای بزرگ، سرنوشتساز و تاریخساز است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما در انقلاب اسلامی توانستیم سیاست ملی را پایهگذاری کنیم و ایران دارای سیاست داخلی و خارجی و صاحب حکومت شد و جمهوری اسلامی تشکیل شد، قانون اساسی به وجود آمد و دولت و ملت شکل گرفت. انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود.
وی ادامه داد:، اما ما در دفاع مقدس، اقتدار ملی خود را پایهریزی کردیم و یک انقلاب دفاعی را در جنگ انجام دادیم و اصول و ضوابط جدید و الگوهای جنگ انقلابی را پیدا کردیم.
فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: نیروهای سهگانه سپاه و تیپ و لشکرهای مردمی به وجود آمد. نخستین موشکها و پهپادهای ما در هشت سال دفاع مقدس شکل گرفت.
وی بیان کرد: البته موشکها را از کره شمالی و لیبی گرفته بودیم، اما بهتدریج در اواخر جنگ، موشکهایی با برد ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را خودمان تولید کرده و استفاده میکردیم و صنعت نظامی پهپادی و موشکی و تانکسازی ما و هلیکوپترسازی ما، تقریباً پایههای آن در دفاع مقدس ریخته شد.
سردار رضایی اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، هفته جشن گرفتن بازگشت اقتدار ملی به سرزمین مقدس ایران اسلامی است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به سخنان ترامپ در سازمان ملل، اظهار کرد: ترامپ به عنوان متهم جنایتکار و شکستخوردهای که با این سخنان میخواهد از خود دفاع کند، در حقیقت در سازمان ملل نیز به دنبال تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهان است. ترامپ در کشور خود نیز با بیاعتنایی رسانههای آمریکایی مواجه است و رسانههای آمریکا برای سخنان او ارزش قائل نیستند؛ زیرا معتقدند سخنان ترامپ جز هزینهزایی برای ملت آمریکا نتیجهای ندارد.
وی افزود: ترامپ در سازمان ملل میخواهد افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که بیشترین کاهش محبوبیت رؤسای جمهور گذشته در کارنامه ترامپ ثبت شده است. چنین فردی میخواهد درباره ساخت افکار عمومی دنیا علیه ایران صحبت کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ترامپ آمده است تا از جنایات خود دفاع کند؛ جنگ را صلح و تروریسم را امنیت تعریف کرده است. او میگوید در یک سال و خوردهای گذشته صلح برقرار کرده است، در حالی که ترامپ و نتانیاهو به کشورهای متعددی حمله کردهاند و حداقل به شش یا هفت کشور در غرب آسیا حمله شده است. همچنین به ونزوئلا حمله کرده و درباره جزایر کشورهای دیگر و گرینلند نیز مواضعی اتخاذ کرده و جنگ اوکراین را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: ترامپ ملت ایران را جنگطلب معرفی میکند، در حالی که ما از ابتدای انقلاب تاکنون به هیچ کشوری تعرض نکردهایم و از خودمان دفاع کردهایم و اکنون نیز در حال دفاع از خود هستیم.
فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: در مسئله تروریسم نیز ترامپ و نتانیاهو شدیدترین تروریسم را به وجود آوردهاند. ۲۵ هزار کودک در غزه، فلسطین، لبنان و ایران کشته شدهاند و در مقابل، فرزندان ما در مدارس به شهادت رسیدهاند. بنابراین، نسبت دادن تروریسم به ملت ایران، در حقیقت دفاعیهای از سوی یک متهم جنایتکار است.
وی بیان کرد: ترامپ متوجه شده که متهم است و در افکار عمومی دنیا از خود دفاع میکند. موضوع دیگر این است که میخواهد ثابت کند شکست نخورده است، در حالی که میگوید رهبران ایران، فرماندهان و تأسیسات ایران را هدف قرار داده است، اما به هیچیک از اهداف خود دست پیدا نکرده است.
سرلشکر رضایی اظهار کرد: ترامپ میگفت میخواهیم جمهوری اسلامی را ساقط کنیم، اما امروز جمهوری اسلامی محکم است و رهبر، فرماندهان، دولت، قوه قضاییه و مجلس با قدرت کشور را اداره میکنند. همچنین گفته بودند میخواهیم ایران را به عصر حجر برگردانیم، در حالی که ملت ایران همچنان سرپا ایستاده و فناوریها و تواناییهای خود را افزایش میدهد.
وی افزود: رئیس ارتش فرانسه نیز اعلام کرد مقاومت ملت ایران در مقابل آمریکا نشان داد که ملت متمدن ایران به هیچ وجه و هرگز تسلیم نخواهد شد. ملت ایران امروز بهعنوان ملتی متمدن و مقاوم شناخته میشود.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی گفت: آنها همچنین گفتند ایران را تجزیه میکنیم، اما در این زمینه نیز نتوانستند به هدف خود برسند. اگر بخواهم شکستهای آمریکا و پیروزیهای خودمان را برشمارم، فهرست آن مفصل است. چه کشوری برای نخستین بار هواپیمای F۳۵ را زده است؟ چه کشوری برای نخستین بار هواپیمای آواکس را زده است؟ چه کشوری بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ پهپاد مدرن آمریکا را هدف قرار داده است؟
وی ادامه داد: مهمتر اینکه چه کشوری توانسته است ابرقدرت بینالمللی جهان را با چنین وضعیتی مواجه کند؟ امروز درباره ابرقدرتی آمریکا مانند قبل از جنگ صحبت نمیشود و آمریکا آسیبپذیر و ضعیفشده تلقی میشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از یک متهم دفاع میکند؛ متهمی که جنایتکار و شکستخورده است. صحبتهای او نشان داد که ایران به قدرتی بزرگ و عظیم تبدیل شده است و او نمیتواند این واقعیت را انکار کند.
وی بیان کرد: درباره رفتار رسانههای آمریکا نیز باید گفت آنها دیگر سخنان رئیسجمهور این کشور را مانند گذشته پوشش نمیدهند، زیرا متوجه شدهاند شکست مطرحشده بسیار آشکار است و ترامپ هزینههای زیادی برای آمریکا ایجاد کرده است. رسانههای آمریکا برای حفظ مخاطبان خود ناچار شدهاند حقایق را برای مردم بیان کنند و ارزش سابق را برای سخنان ترامپ قائل نباشند.
سرلشکر رضایی اظهار کرد: رگههای شکست انتخاباتی نیز در صحبتهای ترامپ دیده میشود. او میگوید من نمیخواهم انتخاب شوم، حزب من باید انتخاب شود. دلیل آن نیز روشن است؛ ترامپ هزینه بزرگی برای خودش، حزبش و ملت آمریکا ایجاد کرده و حتی حزبی که تاکنون از او حمایت میکرد، اعتبار خود را از دست میدهد.
سرلشکر رضایی افزود: وضعیت گازوئیل، ذخایر استراتژیک نفت و میزان موشکهای استراتژیک آمریکا نیز موضوع مهمی است. آمریکا این تجهیزات را برای مقابله احتمالی با چین و روسیه آماده کرده بود، اما این جنگ نشان داد در برابر ایران با مشکلات جدی مواجه شده و در آینده نیز در مقابل دو قدرت رقیب خود با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
فرمانده سپاه در هشت سال دفاع مقدس گفت: موشکها و نیروهای آمریکا با مشکلاتی مواجه شدهاند و آنها میزان تلفات خود را مخفی میکنند. واشنگتنپست و دیگر رسانهها نیز درباره میزان تلفات آمریکا مطالبی مطرح کردهاند. رسانههای آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که شکست آنقدر آشکار است که نمیتوانند سخنان ترامپ را بهعنوان واقعیت به مخاطبان خود ارائه کنند.
وی ادامه داد: اگرچه رئیسجمهور آمریکا در همین سخنرانی و مواقع دیگر مدعی پیروزی بوده است، اما پیشرفتها و پیروزیهای ایران به اندازهای برجسته و غیرقابل تصور بوده که موجب شگفتی دنیا شده است. دنیا باور نمیکرد ایران بتواند مدرنترین هواپیماها، پهپادها و موشکهای آمریکا را هدف قرار دهد و خنثی کند.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: ما هواپیمای سوخترسان، F۱۵، F۱۶ و آواکس را زدیم و توانستیم پایگاهها و مراکز اسکان افسران و سربازان آمریکا را مورد اصابت قرار دهیم.
وی افزود: تحولات مهمی در تشکیلات آمریکا نیز صورت گرفته است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر بود، به جزیره لرسیا رفت و فرماندهی سنتکام ابتدا به اردن و سپس به اسرائیل منتقل شد. همچنین میلیاردها دلار که صرف زیرساختها در حاشیه جنوبی خلیج فارس و منطقه غرب آسیا شده بود، با صدمات جدی و اساسی مواجه شد.
سرلشکر رضایی اظهار کرد: برای نخستین بار توانستیم ناو هواپیمابر جورج واشنگتن را هدف قرار دهیم و موشک خود را بالای سر آن منفجر کنیم. همچنین در هفته اخیر پیشرفت مهمی داشتیم و زیردریاییای که اکنون در اختیار گرفتهایم، میتواند تا عمق ۶ هزار متر در اقیانوسها پایین برود و تجسس انجام دهد. شاید ساخت این زیردریایی با مهندسی معکوس چندین میلیون دلار هزینه بردارد، اما ارزش فناوری آن چند میلیارد دلار است به گونهای که حتی ممکن است در آینده برخی کشورها برای در اختیار داشتن این فناوری حاضر به دادن چند میلیارد دلار پول به کشور ما باشند.