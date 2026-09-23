جوان آنلاین: مجلس ترحیم و بزرگداشت مرجع تقلید شیعیان حضرت آیت‌الله العظمی سیدموسی شبیری زنجانی، امشب (چهارشنبه یکم مهر) از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی، پس از نماز مغرب و عشا در شبستان امام در حرم حضرت معصومه (س) در قم برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، مراسم تشییع این مرجع تقلید شیعیان، امروز اول مهر از ساعت ۹ صبح از مسجد مدرسه عالی امام راحل در قم آغاز و از مسیر خیابان ۱۹ دی و میدان آستانه به سمت حرم حضرت معصومه (س) بدرقه شد.

هیئت دولت نیز امروز را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد.

آیت‌الله شبیری زنجانی بامداد ۳۰ شهریور در ۹۸ سالگی در قم درگذشت.