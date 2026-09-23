وقتی نام ۲ برادر در یک میدان بزرگ ورزشی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد، موفقیت رنگ و بوی دیگری پیدا می‌کند و ورزش ایران بارها این اتفاق مهم را با طعم طلا تجربه کرده است.

جوان آنلاین: روز پایانی رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در سالن تویوهاشی برگزار شد و محمود نعمتی، آخرین نماینده کاراته ایران، با کسب مدال طلا به کار خود پایان داد. طلای محمود، دومین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بود؛ اما اهمیت این مدال تنها به جدول مدال‌ها محدود نمی‌شد زیرا یک روز پیش از آن، مرتضی نعمتی نیز با ایستادن بر سکوی نخست، نخستین طلای کاروان ایران را به دست آورد تا نام خانواده نعمتی در کنار معدود خانواده‌های طلایی تاریخ ورزش کشور قرار گیرد.

نخستین دبل؛ برادران محبی

پیش از برادران نعمتی‌، ورزش ایران در ادوار بازی‌های آسیایی شرایط مشابه را نیر تجربه کرده بود؛ اولین خانواده طلایی ایران در بازی‌های آسیایی برادران محبی بودند، محمدحسن و محمدحسین محبی ۲ برادر کشتی‌گیر کرمانشاهی که در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ در رشته کشتی آزاد به میدان رفتند.هر دو برادر در آن دوره موفق به کسب مدال طلا شدند.

خادم‌ها؛ تکرار یک اتفاق تاریخی

۱۲ سال بعد، در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۴ هیروشیما، این اتفاق بار دیگر تکرار شد. این بار رسول و امیررضا خادم، دو چهره نام‌آشنای کشتی ایران، هر کدام در وزن خود به مدال طلا رسیدند.

رسول و امیررضا خادم از کشتی خطه خراسان به ورزش جهان معرفی و سال‌ها برای ایران در میادین بزرگ آسیایی، جهانی و المپیک افتخارآفرینی کردند.

کاراته تاریخ‌ساز شد

پس از کشتی، نوبت به کاراته رسید. در بازی‌های آسیایی ۲۰۰۶ دوحه، حسن و حسین روحانی توانستند هر دو در رشته کاراته مدال طلا کسب کنند. برادران روحانی با این موفقیت، نام خود را به عنوان سومین زوج برادر طلایی ایران در یک دوره از بازی‌های آسیایی ثبت کردند و رکوردی را رقم زدند که برای سال‌ها در اختیار آنان باقی ماند.

نعمتی‌ها؛ چهارمین زوج طلایی

اکنون پس از ۲۰ سال، این اتفاق بار دیگر تکرار شده است؛ این بار با نام مرتضی و محمود نعمتی.

مرتضی یک روز زودتر از برادرش طلا گرفت و محمود در روز پایانی رقابت‌ها دومین طلای خانواده را به دست آورد. دو مدال طلا در فاصله ۲۴ ساعت، نه‌تنها برگ مهمی در کارنامه ورزشی این دو برادر است، بلکه آنان را در جمع چهار زوج برادر ایرانی قرار می‌دهد که در یک دوره از بازی‌های آسیایی هر دو عنوان قهرمانی را به دست آورده‌اند.

مسیر موفقیت خانواده‌های ایرانی در کسب مدال طلای همزمان که از برادرام محبی‌ها آغاز شده بود با خادم‌ها ادامه پیدا کرد، در دوحه به نام روحانی‌ها رسید و حالا در آیچی-ناگویا این سند به نام خانواده نعمتی زده بود.