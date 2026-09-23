پیروزی والیبال ساحلی ایران مقابل عمان؛ صعود به مرحله حذفی

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی موفق به شکست عمان شد تا صعودش به مرحله حذفی قطعی شود.

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) که در گروه F با تیم‌های تایلند، عمان و تیمور شرقی هم‌گروه است، از ساعت ۹:۳۰ دقیقه امروز (چهارشنبه یکم مهر) به مصاف عمان رفت و دو بر صفر این تیم را شکست داد.

به گزارش مهر، ملی پوشان کشورمان با امتیازهای ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۳ دومین حریف خود را (یوسف العبری/خلفان المعمری) شکست دادند تا به دومین برد متوالی دست یابند و صعود خود را مانند دیگر تیم ایران به مرحله حذفی قطعی کنند.

پورعسگری و آقاجانی از ساعت ۸:۳۰ دقیقه روز شنبه چهارم مهر در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله مقدماتی به مصاف تایلند (نتیتورن / واچیراویت) می روند که نبرد صدرنشینی در جدول است.

تیم ملی والیبال ساحلی دو ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز که در دیدارهای اول و دوم خود موفق به شکست مالدیو و بنگلادش شده بود و صعودش به مرحله حذفی قطعی شده است، از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح روز پنج شنبه دوم مهرماه در سومین مسابقه به مصاف ژاپن میزبان می‌رود.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در این بازی‌ها همراهی می‌کنند.