هیئت دولت امروز را عزای عمومی اعلام کرد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0647\u06cc\u0626\u062a \u062f\u0648\u0644\u062a \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0631\u062d\u0644\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0634\u0628\u06cc\u0631\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062c\u0639 \u0639\u0638\u0627\u0645 \u062a\u0642\u0644\u06cc\u062f\u060c \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 (\u0627\u0648\u0644 \u0645\u0647\u0631 1405) \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0639\u0632\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\u00a0\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0647\u0631