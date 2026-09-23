کد خبر: 1381069
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۸
سیاست » اخبار کلی
سردار کرمی: ‌

در برابر دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد

سردار کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: همچون دوران دفاع مقدس در برابر دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

جوان آنلاین: سردار کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در جریان بازدید از پایگاه‌های عملیاتی مناطق شمال‌غرب کشور، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، بر تداوم آمادگی و ایستادگی در برابر تهدیدات تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به روحیه ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: با توکل بر خدای متعال، همچون دوران دفاع مقدس در مقابل دشمن ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی، اظهار کرد: آینده از آن اسلام عزیز و ملت قهرمان ایران است.

برچسب ها: سردار کرمی ، نیروی زمینی سپاه ، دشمنان ایران
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