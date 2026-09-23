مجله اسپکتیتور: اوکراین اولویت ترامپ نیست

جوان آنلاین: مجله انگلیسی «اسپکتیتور» در بررسی برنامه اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس برای درخواست از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌منظور افزایش ارسال موشک برای سامانه‌های پدافند هوایی کی‌یف نوشت: بعید است اوکراین حتی در میان ۵ موضوع اصلی مورد توجه ترامپ قرار داشته باشد.

به گزارش مهر، وضعیت پدافندی اوکراین به‌ویژه در حوزه موشک‌های پاتریوت بحرانی است. مقام‌های آمریکایی و اوکراینی می‌گویند مشکل اصلی، نه فقط کمک مالی یا سیاسی، بلکه ظرفیت محدود تولید موشک‌های رهگیر در برابر حجم بالای مصرف است. اوکراین برای مقابله با موشک‌های بالستیک روسیه بیش از همه به موشک‌های «پک-۳» سامانه پاتریوت متکی است و ذخایر این موشک‌ها تحت فشار قرار گرفته است. همزمان، روسیه تعداد حملات موشکی و پهپادی خود را افزایش داده و استفاده از موشک‌های بالستیک نیز بیشتر شده است.

اوکراین برای جبران این کمبود از متحدان غربی خود درخواست دریافت موشک‌های موجود در انبارهایشان را کرده است. وزیر دفاع اوکراین در ۸ سپتامبر اعلام کرد کی‌یف به ۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت از ذخایر موجود و همچنین ۵۰۰ موشک هوابه‌هوا برای مقابله با موشک‌های کروز و پهپادهای جدید روسیه نیاز دارد. اوکراین با کمک متحدان و وام اتحادیه اروپا قرارداد تأمین حدود هزار موشک پاتریوت را نیز دنبال می‌کند، اما بخش عمده این موشک‌ها در سال‌های آینده تحویل خواهد شد؛ بنابراین مشکل کمبود فوری همچنان پابرجاست.