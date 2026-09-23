کد خبر: 1381065
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
سیاست » اخبار کلی

قائم‌پناه: گرانی یک واقعیت تلخ است ولی شرایط کشور هم باید درک شود

قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اینکه گرانی وجود دارد واقعیت تلخی است ولی شرایط کشور هم باید درک شود؛ باید در کنار همه سختی ها به ایستادگی‌مان هم توجه کنیم.

جوان آنلاین: محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در آیین بازگشایی مدارس در دبستان پسرانه شهید عباسی تهران، خطاب به دانش آموزان ،با بیان شعری، اظهار کرد: دانش‌آموزان عزیزم توجه بکنند، خوب است که این شعر را یاد بگیرند: ما گل‌های خندانیم، فرزندان ایرانی، ما سرزمین خود را مانند جان می‌دانیم. این حس وطن‌دوستی و وطن خواهی را باید زنده بکنیم، لذا اگر نسل ما می‌گوید ما ایران را مانند جانمان می‌دانیم، تعبیر امروزی‌اش می‌شود جان فدا، جان فدای ایران هستیم .

به گزارش مهر، وی افزود : این‌که ۳۰۰ هزار نفر در تهران رژه می‌رود و می‌گوید من جان فدای ایرانم، ناشی از این است که آن شعر را ما یاد گرفتیم: ما سرزمین خود را مانند جان می‌دانیم.

قائم پناه تاکید کرد: ما باید دانا، هوشیار و بینا باشیم. دانایی، خردمندی و هوشیاری در کنار هم قرار دارند و بینش ناشی از دانایی در این شعر نهفته است که ما باید زنده کنیم. در عین حال علی‌رغم اینکه می‌دانیم در علوم مختلف دارای دانش هستیم ، ولی باید بینش و درایت و بصیرت نیز داشته باشیم که دانشمان را بخوبی به کار بگیریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم. ما به فرزندانمان باید بیاموزانیم و آموزش بدهیم برای ایران عزیز باید توانا بود؛ لذا هم در عرصه علم، هم در عرصه هنر و هم در عرصه نظامی و قدرت، ایران قوی باید بتواند دانا باشد زیرا دانایی‌اش هم منجر به توانایی خواهد شد.

قائم‌پناه عنوان کرد: «آباد باش ای ایران، آباد باش ای ایران، آزاد باش ای ایران» را از طفولیت باید به فرزندانمان بیاموزیم که ما به آزادگی ایران عادت کند؛ یعنی سر تسلیم در مقابل هیچ‌کسی فرود نخواهد آورد. آزادگی ایران یعنی استقلال ایران؛ چیزی که این روزها دنیا ،دنیا باید به این آزادگی ایران افتخار کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: افتخار می‌کنیم که دولت وفاق ملی برای اولین بار تمام پاداش‌ها و معوقات معلمان بازنشسته را پرداخت کرد. یادتان باشد در شروع دولت چندین سال بود که معلمان پاداش خود را نگرفته بودند ولی علی رغم همه مشکلات خوشبختانه الان ما تقریبا هیچ بدهی به هیچ معلمی نداریم و در حد توان مان به معیشت معلمان عزیز کمک می‌کنیم.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی گفت: اینکه گرانی وجود دارد واقعیت تلخی است ولی شرایط کشور هم باید درک شود؛ باید در کنار همه سختی ها به ایستادگی‌مان هم توجه بکنیم و باید عزت ایران کماکان مد نظر باید باشد. هرچند شرایط سخت است ولی برای حفظ تمامیت ارضی و برای عزت ایران هم یک مقداری باید دولت سختی‌ها را بیشتر تحمل کند و هم یک مقداری مردم ایران. خوشحالم که مردم علی‌رغم همه سختی‌ها، تاب آوری شان را به دنیا نشان دادند.

قائم‌پناه با اشاره به جنایت‌های امریکا علیه کشورمان، اظهار کرد:  آمریکا حمله می‌کند، ۴۷ سال تحریم می‌کند، فرزندان این آب و خاک را شهید می‌کند، مدرسه میناب را به خاک و خون می‌کشد، ولی ایران ما آزاد است و سر خم نمی‌کند. در مقابل هیچ قدرتی سر خم نمی‌کند.

وی افزود: «آباد باش ای ایران، آزاد باش ایران» را به فرزندانمان  آموزش دهید که به آبادانی ایران فکر کنند و بدانند که ایران آباد، آزاد خواهد بود. ایران فقیر، ایران ویران، آزاد نیست. ایرانی آزاد است که قدرتمند باشد. ایرانی آزاد است که توانمند باشد. ایرانی آزاد است که در همه عرصه‌ها آبادانی، عزت و سربلندی داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: نماد ایران، پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی است. همان‌طوری که رهبر انقلاب نیز دیروز فرمودند، این پرچم سه‌رنگ را برافراشته و مقدس نگه داریم. این پرچم نماد عزت ایران است. این پرچم نماد آزادگی مردم ایران است. این پرچم نماد مقاومت، نماد دانایی، نماد خردمندی و نماد آزادی است.

وی ادامه داد: این پرچم باید در دنیا همیشه برافراشته شود. هر روز، هر روز در مدارس ما باید دانش‌آموزان ما به این پرچم افتخار کنند. هر روز باید این پرچم در ذهن ما برافراشته شود که عزت ایران در تاریخ بماند.

قائم‌پناه عنوان کرد: ان‌شاءالله به امید اینکه روزبه‌روز ایرانمان، ایران عزیز ما، جمهوری اسلامی، هر روز قوی‌تر، داناتر و قدرتمندتر باشد و در مقابل هیچ زورگویی سر خم نکند و ان‌شاءالله این شعر فردوسی کماکان در ذهن همه ما باشد: چو ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، گرانی ، شرایط جنگ
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