تشدید تنش میان اوکراین و کشورهای اروپایی

جوان آنلاین: بلومبرگ گزارش داد که اورزلا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا یک نشست پر تنش با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار کرد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، اوکراینی ها نسبت به تشدید حملات روسیه در فصل سرما در سایه کاهش توان پدافندی این کشور ابراز نگرانی کردند.

بلومبرگ اضافه کرد: بعد از گذشت بیش از چهار سال از این جنگ گسترده، تنش ها میان کی یف و حامیان اصلی آن تشدید شده است. اوکراین نسبت به مخالفت برخی همپیمانان اروپایی با ارائه موشک های رهگیری به کی یف در برابر حملات موشکی روسیه احساس ناامیدی می کند. اروپایی ها نیز نسبت به خواسته های مالی کی یف ناراضی هستند.

اوکراین به تازگی از اروپا خواسته برای تأمین کسری بودجه ۲۶ میلیارد یورویی به این کشور کمک کنند.