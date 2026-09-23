جوان آنلاین: ادگارز رینکِویچس رئیس جمهوری لتونی در اظهاراتی گفت که درگیری اوکراین که از سال ۲۰۲۲ آغاز شده، ارتش روسیه را ضعیف‌تر نکرده، بلکه آن را قدرتمندتر کرده است.

وی افزود: ارتش روسیه اکنون از تجربه انجام عملیات نظامی برخوردار است و همچنین انعطاف‌پذیری بالا و توانایی سازگاری با درگیری‌های مدرن را نشان داده است.

جنگ اوکراین، روابط روسیه و کشورهای اروپایی را تیره کرده است. مسکو، بروکسل و دیگر پایتخت های اروپایی را به کارشکنی در مذاکرات صلح متهم کرده است.

اوکراین در سال ۲۰۲۲ در دفاع از روس تباران شرق اوکراین و همچنین در پاسخ به گسترش سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به سمت مرزهای این کشور، یک عملیات ویژه نظامی آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.