شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن چند نفر دیگر توسط ارتش رژیم صهیونیستی در غزه

منابع خبری از شهادت یک فلسطینی و زخمی شدن چند نفر دیگر بر اثر بمباران و تیراندازی ارتش رژیم اسرائیل در مناطق مختلف غزه خبر دادند.

جوان آنلاین: یک جوان فلسطینی بر اثر جراحات وارده ناشی از هدف قرار گرفتن گروهی از غیرنظامیان در منطقه خیابان النفق در شهر غزه به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، تعدادی از غیرنظامیان نیز در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نزدیکی پمپ بنزین تمراز در نزدیکی خیابان النفق در شرق شهر غزه زخمی شدند.

همچنین در شمال نوار غزه، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق پروژه بیت لاهیا بر روی فلسطینیان آتش گشودند.

منابع محلی در جنوب نوار غزه گزارش دادند که یک فلسطینی در منطقه البداو در غرب خان یونس بر اثر آتش ارتش رژیم اسرائیل به شدت زخمی شد.

ارتش اسرائیل همچنین در شمال شرقی خان یونس، عملیات تخریب را همزمان با حملات توپخانه‌ای انجام داد.

صفا همچنین از حملات توپخانه‌ای ارتش رژیم صهیونیستی در شرق خان یونس، همزمان با آتش تانک‌ها در بخش شرقی شهر، خبر داد.

در مرکز نوار غزه، تانک‌های ارتش اسرائیل همزمان با حملات توپخانه‌ای این رژیم، شرق اردوگاه پناهندگان البریج را گلوله باران کردند.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.