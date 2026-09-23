سندرز تهدیدهای ترامپ علیه ایران را محکوم کرد

نماینده مجلس سنای آمریکا از ایالت ورمونت تهدیدها و لفاظی های رئیس جمهور این کشور علیه ایران در سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: برنی سندرز در پیامی در رسانه های اجتماعی از دونالد ترامپ خواست تا تهدیدهای خود علیه ایران را متوقف کند و خاطرنشان کرد که فراخوان برای «نابودی» جمعیت یک کشور، جنایت جنگی و اقدامی وحشیانه محسوب می‌شود که آمریکا هرگز نباید با آن مرتبط دانسته شود.

سندرز ضمن غیرقانونی خواندن جنگ کنونی آمریکا علیه ایران، خواستار اقدام فوری کنگره برای پایان دادن به آن شد.

وی نوشت: خیر، آقای رئیس‌جمهور ما نباید مردم ایران را نابود کنیم. این کار جنایت جنگی است. این وحشیگری است و امری است که آمریکا هرگز نباید با آن مرتبط باشد.