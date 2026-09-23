سقوط یک فروند اف-۱۶ ارتش آمریکا در آلمان

جوان آنلاین: ارتش ایالات متحده اعلام کرد که یک فروند جنگنده اف-۱۶ پایگاه هوایی «اشپانگدالم» در غرب آلمان سقوط کرد. در این حادثه خلبان جنگنده با موفقیت از هواپیما خارج شده و تحت درمان است.

ارتش آمریکا در بیانیه‌ای در همین زمینه اعلام کرد که علت این حادثه در دست بررسی است و نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند.

طبق این بیانیه، «این هواپیما پس از یک پرواز آموزشی معمول با چهار فروند اف-۱۶ در حال بازگشت به پایگاه هوایی اشپانگدالم بود که یکی از جنگنده‌ها سقوط کرده است. پس از این حادثه، سه هواپیمای باقی مانده به سمت پایگاه هوایی «رامشتاین» تغییر مسیر داده و با امنیت فرود آمدند.»