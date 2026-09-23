واشنگتن به عراق چشم طمع دارد

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به دخالت‌های گسترده آمریکا در امور کشورش، گفت: واشنگتن به منابع عراق چشم طمع دارد و با دیده قلدرمآبانه با این کشور می‌نگرد و خود را قیم آن و نیز سایر کشورهای جهان می‌داند.

جوان آنلاین: « احمد الشرمانی»، نماینده پارلمان عراق با بیان اینکه آمریکا طمع و جاه‌طلبی‌ها و منافع زیادی در عراق دارد، گفت: کشور ما به یک سیاست خارجی قوی، یک دولت مؤثر و روابط بین‌المللی متعادل نیاز دارد تا از هرگونه نقض حاکمیت و منافع آن جلوگیری شود.

الشرمانی، پرونده ونزوئلا را نمونه‌ای از اهمیت فراوان منافع نفتی در سیاست بین‌الملل برشمرد و گفت: عراق نیز منابع فراوان نفتی دارد که نادیده گرفتن آن برای آمریکا دشوار است.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا به عراق چشم طمع دارد، گفت: ضعف موضع گیری خارجی دولت‌های متوالی عراق، بر توان آن در حمایت از منافع و حاکمیتش تاثیرگذاشته است. عملکرد دولت عراق این برداشت را برای برخی کشورها ایجاد کرده است که می‌توان حاکمیت و حریم هوایی آن را نادیده گرفت. آنان به عراق و منابع آن چشم طمع دارند.

این نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: بغداد به یک سیاست خارجی قوی و دولت فعال و نیز روابط بین المللی متوازن نیاز دارد تا از هرگونه تجاوز به حاکمیت و منافعش جلوگیری کند.

روز گذشته نیز« محمد ضاری الدلیمی»،با اشاره به سیطره دولت ترامپ بر صادرات نفت عراق و غارت منابع این کشور، تاکید کرد: دولت آمریکا با دادن هشدارها و تهدیدهای تلویحی به بغداد، آن را میان فلج کردن اقتصادی یا تن دادن به سیاست هایش مخیر کرده است.

او تصریح کرد: سیاست آمریکا در استفاده از دلار به عنوان اهرم فشار و برای نابودی اقتصاد کشور، سیاستی شناخته شده است و از آن برای وادار کردن دولت علی الزیدی به برآورده کردن خواسته هایش بهره می‌گیرد.