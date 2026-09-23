جوان آنلاین: تیم و رسانه‌های ماچادو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا دیروز سه‌شنبه اعلام کردند که او در ساعات اخیر سه تلاش ناموفق برای بازگشت به کشورش داشته است. این وضعیت در بحبوحه دیدار رودریگس با رئیس‌جمهوری ایالات متحده در نیویورک صورت می‌گیرد.

به نوشته رویترز، این وضعیت در میانه دیپلماسی پرمخاطره در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رخ می‌دهد؛ زمانی که ترامپ برای نخستین دیدار پس از بازداشت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری پیشین ونزوئلا در ماه ژانویه (دی) با رودریگس دیدار کرد.

روزنامه اسپانیایی «آ ب ث» (ABC) گزارش داد که پدرو روچورتو مشاور ماچادو در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که جدیدترین تلاش‌های دریایی و هوایی از جمله هفت تلاش ناموفق برای بازگشت این رهبر مخالفان ونزوئلا از زمان خروج مخفیانه وی در ۹ ماه پیش بوده است.

اندکی بعد سخنگوی ماچادو نیز این اظهارات را تائید کرد، هرچند شخص ماچادو تاکنون در این خصوص اظهارنظری نکرده است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداده است. اما چند منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود گفتند پس از زمین لرزه‌های ماه ژوئن (خرداد) در ونزوئلا، مقامات آمریکایی به طور خصوصی از ماچادو خواسته بودند بازگشت خود را به تعویق بیندازد و با تلاش‌های او برای ورود دوباره به ونزوئلا مخالفت کردند.

ماچادو برنده جایزه صلح نوبل، از اواخر سال گذشته و پس از یک دوره اختفا در پی انتخابات جنجالی ۲۰۲۴ ونزوئلا در تبعید به سر می‌برد.

بازگشت وی به ونزوئلا باوجود آنکه بارها پس از برکناری مادورو و وقوع دو زمین لرزه بزرگ، وعده‌اش را داده بود، همچنان محل اختلاف است.

روزنامه اسپانیایی ABC در مورد اینکه چه کسی مانع ورود ماچادو به کشور از راه زمینی و دریایی شده است، جزئیاتی منتشر نکرد.