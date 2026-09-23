کد خبر: 1381048
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۹
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عفو بین‌الملل خواستار تعلیق فوتبال رژیم اسرائیل از رقابت‌های اروپایی شد

عفو بین‌الملل عفو بین‌الملل از فدراسیون‌های بین‌المللی و اروپایی فوتبال خواست فدراسیون فوتبال رژیم اسرائیل را به دلیل ادامه حضور باشگاه‌های مستقر در شهرک‌های اسرائیلی در رقابت‌های فوتبال این رژیم تعلیق کنند و حضور تیم این رژیم را در لیگ ملت‌های اروپا «غیرقابل توجیه» دانست.

جوان آنلاین: استیو کاکبرن مدیر منطقه‌ای سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در امور اروپا، در بیانیه‌ای گفت: غیرقابل توجیه است که تیم ملی فوتبال مردان رژیم اسرائیل با وجود شواهد روشن درباره ادامه حمایت فدراسیون فوتبال این رژیم از شهرک‌های غیرقانونی، پاییز امسال در لیگ ملت‌های یوفا شرکت کند.

وی در این بیانیه که دیروز (سه‌شنبه) افزود: یوفا و فیفا باید فدراسیون فوتبال رژیم اسرائیل را به دلیل خودداری از کنار گذاشتن باشگاه‌های مستقر در شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین تعلیق می‌کردند.

کاکبرن گفت ادامه حضور باشگاه‌های مستقر در شهرک‌ها در لیگ‌های فوتبال رژیم اسرائیل، «ناقض اساسنامه فیفا و قوانین بین‌المللی» است.

وی همچنین هشدار داد کمک‌های مالی یوفا و فیفا به فدراسیون فوتبال رژیم اسرائیل «این خطر را به همراه دارد که به تداوم اشغال غیرقانونی، شهرک‌سازی‌ها و نقض قوانین بین‌المللی از سوی رژیم اسرائیل کمک کند.»

تیم رژیم اسرائیل قرار است در گروه سوم لیگ ب، در کنار اتریش، جمهوری ایرلند و کوزوو به میدان برود.

مرحله گروهی این رقابت‌ها روز پنجشنبه (دوم مهر) آغاز می‌شود و طبق اعلام یوفا، اتریش میزبان تیم رژیم اسرائیل خواهد بود.

عفو بین‌الملل اعلام کرد مخالفت‌ها با حضور رژیم اسرائیل در این رقابت‌ها در ایرلند افزایش یافته است؛ جایی که فدراسیون‌های فوتبال، بازیکنان، فعالان، اتحادیه‌های کارگری و سیاستمداران خواستار اعمال تحریم، تحریم ورزشی یا تعلیق اسرائیل شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرد فدراسیون فوتبال ایرلند از یوفا خواسته است تعلیق تیم رژیم اسرائیل را بررسی کند.

کاکبرن گفت: ورزش هرگز نباید به نمایش روابط عمومی برای دولت‌هایی تبدیل شود که مرتکب جنایت‌های فجیع می‌شوند.

وی افزود: در حالی که تیم رژیم اسرائیل راهی اروپا می‌شود، خانواده‌های فلسطینی از خانه‌های خود آواره و محروم می‌شوند، زمین‌هایشان مصادره می‌شود، درختان زیتونشان از ریشه کنده می‌شود و تاریخشان به دست شهرک‌نشینان و با حمایت ارتش اسرائیل از بین می‌رود.

کاکبرن در ادامه گفت: این ورزش زیبا باید مردم را به یکدیگر نزدیک کند، نه اینکه به اقدامات آپارتاید مشروعیت ببخشد.

عفو بین‌الملل اعلام کرد در اکتبر ۲۰۲۵ (مهرماه ۱۴۰۴) در نامه‌ای به فیفا و یوفا خواستار تعلیق فدراسیون فوتبال رژیم اسرائیل شده بود، مگر آنکه باشگاه‌های مستقر در شهرک‌های اسرائیلی از حضور در رقابت‌های فوتبال رژیم اسرائیل کنار گذاشته شوند.

برچسب ها: عفو بین الملل ، اسرائیل ، اروپا
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