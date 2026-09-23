کشف یک چمدان مشکوک در نزدیکی مقر سازمان ملل در نیویورک

رسانه ها گزارش دادند که کشف یک چمدان مشکوک در نزدیکی مقر سازمان ملل متحد در نیویورک منجر به اعزام تیم خنثی‌سازی بمب و مسدود شدن خیابان‌ها شد.

جوان آنلاین: کشف یک چمدان مشکوک در پیاده‌روی منهتن در بعدازظهر سه‌شنبه باعث واکنش تیم خنثی‌سازی بمب و تخلیه موقت ساختمان کرایسلر شد.

این حادثه در حالی رخ داد که شهر نیویورک برای برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت تدابیر امنیتی شدید قرار دارد.

این چمدان حدود ساعت ۳ بعد از ظهر(به وقت محلی) در نزدیکی خیابان چهل و سوم شرقی و خیابان سوم، نزدیک به ساختمان کرایسلر و حدود دو خیابان دورتر از مقر سازمان ملل متحد پیدا شد.

یک واحد سگ‌های پلیس نیویورک موادی را در داخل چمدان کشف کردند و این امر باعث شد تا افسران تیم خنثی‌ سازی بمب و واحد خدمات اضطراری پلیس به محل اعزام شوند.

بنا به گزارش‌ها، سایر سازمان های امنیتی نیز در این منطقه حضور یافته اند.

رویترز گزارش داد که ساختمان کرایسلر به عنوان یک اقدام احتیاطی تخلیه شد تا مقامات چمدان را بررسی کنند.

پلیس نیویورک در ابتدا در هشداری که در رسانه ایکس اعلام کرد: به دلیل وجود یک بسته مشکوک، خیابان چهل و دوم تا خیابان چهل و چهارم بسته است. لطفاً از این منطقه دوری کنید.

حدود ۹۰ دقیقه بعد، مقامات اعلام کردند که محتویات جمدان تهدیدی ایجاد نمی‌کند و آن را تخلیه کردند.