کد خبر: 1381045
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

رئیس جمهوری کوبا: از حاکمیت خود دفاع خواهیم کرد

کوبا رئیس جمهوری کوبا در واکنش به لفاظی های دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه هاوانا تاکید کرد، از حاکمیت خود دفاع خواهیم کرد.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل در پیامی در شبکه اجتماعی به لفاظی های دونالد ترامپ در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل پاسخ داد و تاکید کرد که کوبا از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد.

وی همچنین ترامپ را متهم کرد که این جزیره را به عنوان یک تهدید به تصویر می‌کشد تا رفتار خشن واشنگتن با کوبا را توجیه کند.

هیات دیپلماتیک کوبا لحظاتی پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا این کشور جزیره ای را «کشوری کاملاً شکست‌خورده» خواند، جلسه را ترک کرد.

به گزارش ایرنا از گاردین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که دولتش به دنبال «تغییر اساسی» در کوبا است و ادعا کرد که دولت کوبا تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارد.

وی گفت: دولت من همچنین به دنبال تغییر اساسی در وضعیت کوبا است. رژیم کمونیستی این کشور تحت فشار زیادی است. این بزرگترین فشاری است که آنها تاکنون متحمل شده‌اند.

ترامپ مدعی شد که کوبا «کشوری کاملاً شکست‌خورده» است و افزود: این کشور به شکلی بی‌سابقه در حال شکست است و سقوط خواهد کرد.

وی گفت: کمونیسم هرگز به آمریکا نخواهد آمد، اما آزادی به کوبا خواهد رسید.

هیات کوبا در جریان اظهارات ترامپ از سالن مجمع عمومی خارج شد که این اقدام نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده بین واشنگتن و هاوانا است.

برچسب ها: کوبا ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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