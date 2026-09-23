سخنگوی کتائب سیدالشهداء عراق همزمان با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گفت که در صورت عدم خروج این نیروها تا ۳۰ سپتامبر( ۸ مهر ۱۴۰۵)، طبق قوانین بین‌المللی به عنوان نیروی اشغالگر تلقی خواهند شد.

جوان آنلاین: «کاظم الفرطوسی» در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره توافق جدید خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفت: در توافق جدید، کمیته‌ای ضامن از سوی چارچوب هماهنگی وجود دارد و هرگونه اختلال در شروط یا زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکا، به معنای لغو کل توافقنامه است.

وی افزود: از نظر قانونی، اگر نیروهای آمریکایی تا ۳۰ سپتامبر ( ۸ مهر ۱۴۰۵) خارج نشوند، بر اساس قوانین بین‌المللی به عنوان نیروی اشغالگر شناخته خواهند شد.

سخنگوی کتائب سیدالشهداء عراق همچنین درباره ورود این گروه به عرصه سیاسی تصریح کرد: ورود به سیاست هیچ تاثیری بر فعالیت جهادی ما نداشته است و دلیل آن نیز این است که به رغم تمام وسوسه‌هایی که هر سیاستمداری را تحت تاثیر قرار می دهد، ما آنها را رد کردیم.

الفرطوسی با تاکید بر اینکه مقاومت در دل دولت و ملت قرار دارد، گفت: این سلاح، روزگاری پیش از تاسیس رسمی نهادهای امنیتی، پشتوانه واقعی وزارت دفاع و کشور بوده است.

وی در ادامه با اشاره به فشارهای خارجی برای خلع سلاح مقاومت اظهار داشت: کسی که امروز خواستار تحویل سلاح مقاومت است، ترامپ و نتانیاهو هستند و مایه ننگ است که به ما گفته شود سلاح خود را تحویل دهید.

سخنگوی کتائب سیدالشهداء عراق تاکید کرد که سلاح مقاومت، وسیله‌ای برای بازدارندگی در برابر دشمن است.

پیشتر سخنگوی دولت عراق گفته بود: در حالیکه بغداد حاکمیت خود را بر موضوع کنترل تسلیحات، حفظ و هرگونه دیکته خارجی رد می‌کند، ائتلاف بین‌المللی در حال تسریع اقدامات برای پایان ماموریت خود تا پایان سپتامبر است.

حیدر العبودی اعلام کرده بود که ائتلاف بین‌المللی در حال تسریع روند میدانی برای پایان کامل ماموریت خود در عراق تا پایان سپتامبر است.

وی تاکید کرد که موضوع کنترل تسلیحات توسط دولت، یک موضوع کاملا" حاکمیتی عراق است و تابع هیچ دیکته خارجی نیست.

همچنین پیشتر نخست‌وزیر عراق اعلام کرده بود که ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵) شاهد خروج کامل نیروهای ائتلاف آمریکایی از این کشور خواهیم بود.

«علی فالح الزیدی» گفته بود که «محدود کردن سلاح‌ها به دولت فقط یک شعار نیست؛ ما اجرای این سیاست را آغاز کرده‌ایم و به آن ادامه خواهیم داد، به ویژه از آنجایی که ۳۰ سپتامبر(هشتم مهرماه) مصادف با خروج کامل نیروهای ائتلاف خواهد بود.»