جوان آنلاین: مارک کارنی روز سه شنبه در نیویورک از تصویب کمک ۷۱ میلیون دلاری به فلسطین خبر داد.

کارنی محدودیت‌های تجاری کانادا بر محصولات شهرک‌های اسرائیلی را تصمیمی «عمل‌گرایانه و کاربردی» دانست.

وی گفت که این هدف این تصمیم کمک به حفظ «شرایط برای تحقق راهکار دوکشوری و در نهایت، برقراری صلحی پایدار برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان» است.

کارنی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تاکنون در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرده است یا نه گفت که چنین دیداری نداشته است.

وی افزود: به نظر من در شرایطی که ۱۶۰ رهبر جهان به نیویورک سفر می کنند، دیدار با کسانی که معمولاً فرصت ملاقات با آن‌ها وجود ندارد، بسیار ارزشمند است.