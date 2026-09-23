البرادعی از کشورهای عربی خواست که در رابطه با ایران قواعد بازی را تغییر دهند

جوان آنلاین: شبکه روسیه الیوم با اعلام این خبر افزود که محمد البرادعی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خطاب به کشورهای عربی در مورد آینده امنیت منطقهای، خواستار ایجاد یک سیستم امنیتی مشترک شد که شامل همه کشورهای منطقه از جمله ایران و ترکیه باشد.
وی اظهار داشت که کشورهای خلیج فارس باید امنیت خود را در یک سیستم منطقهای مشترک مبتنی بر گفتگو، اعتمادسازی و همکاری، به جای تکیه بر قدرتهای خارجی بنا کنند.
البرادعی خطاب به سران کشورهای عربی تاکید کرد که ایران، به دلیل موقعیت جغرافیایی، همسایه و عنصری ضروری در هرگونه ترتیبات امنیتی پایدار منطقهای، باقی خواهد ماند.
وی با بیان اینکه تجربیات منطقه، لزوم بازنگری در مبانی امنیت منطقهای را نشان میدهد، افزود: رسیدن به این چشمانداز نیازمند «حدود نیم قرن» و مجموعهای از جنگهای فاجعهبار در خاورمیانه بوده است.
این سیاستمدار برجسته مصری با در خواست از سایر کشورهای عربی برای اتخاذ چشمانداز مشابهی، گفت که ایجاد یک سیستم امنیتی منطقهای معتبر که شامل همه کشورهای منطقه از جمله ترکیه باشد، مسیری برای دستیابی به صلح و ثبات در خاورمیانه است.
البرادعی موفقیت چنین سیستم امنیتی را به ضرورت رسیدگی به مساله فلسطین مرتبط دانست و خواستار پایان دادن به اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط رژیم اسرائیل و همچنین ایجاد منطقهای عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه شد.
روسیه الیوم افزود: اظهارات البرادعی در زمانی مطرح میشود که منطقه شاهد بحثهای فزایندهای در مورد آینده ترتیبات امنیتی خلیج فارس در پی جنگ آمریکا علیه ایران و تنشهای مربوط به تنگه هرمز است.
این شبکه خبری روسیه اشاره کرد که کشور عمان در ماه سپتامبر، پیشنهاد برگزاری یک نشست منطقهای با مشارکت ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق برای بحث در مورد مساله تنگه هرمز را داده بود، اما این نشست به تعویق افتاد.
در این راستا، در ماههای اخیر درخواستها و ابتکارات منطقهای برای ایجاد ترتیبات امنیتی که بیشتر به خود کشورهای منطقه متکی باشد، ظهور کرده است. به عنوان مثال، عراق در ماه آگوست گذشته پیشنهادی برای ایجاد یک شورای هماهنگی امنیتی با عربستان و ایران ارائه کرد که هدف آن حل و فصل بحران اعتماد بین کشورهای منطقه است.