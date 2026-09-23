روانپزشک مشهور آمریکایی: رفتار ترامپ شبیه کودکان نوپا است

جوان آنلاین: بَندی لی، روانپزشک مشهور آمریکایی که پیش‌تر در دانشگاه‌های هاروارد و ییل تدریس کرده است، بار دیگر درباره وضعیت روانی دونالد ترامپ ابراز نگرانی کرده و رفتار او را به «کودکی نوپا» تشبیه کرده است که برای مقابله با احساس درماندگی می‌کوشد «فرمانروای جهان» باشد.

لی که از مدت‌ها پیش درباره وضعیت روانی ترامپ ابراز نگرانی کرده، در گفت‌وگویی با برنامه The Weekend Show گفت برخی تحولات اخیر نگرانی‌های او را تشدید کرده است. کاخ سفید این اظهارات را پیش‌تر «گمانه‌زنی‌های نادرست با اهداف سیاسی» خوانده است.

یکی از مواردی که لی به آن اشاره کرد، اظهارات ترامپ در مراسم بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر بود.

ترامپ مدعی شده بود که پس از فروریختن برج‌های مرکز تجارت جهانی، آتش‌نشانان او را از محل خارج کرده‌اند. چندین رسانه خبری شواهدی برای تأیید این روایت پیدا نکردند. ترامپ بعداً در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «هرچه گفته دقیقاً درست بوده» و توضیح داد که در محل حادثه حضور داشته، هرچند نه در همان روز فروریختن برج‌ها، بلکه اندکی بعد.

لی این اظهارات را نمونه‌ای از آنچه «تمایل ترامپ به قرار دادن خودش در مرکز رویدادهای مهم» می‌داند، توصیف کرد.

او گفت: «اینکه او برای هر رویداد مهم در تاریخ ملی و هر بنای مهم کشور نیاز دارد خودش را در مرکز قرار دهد، همه اینها به شکنندگی شدید احساس هویت او بازمی‌گردد.»

این روانپزشک و نویسنده سپس رفتار مورد نظر ترامپ را به کودکان خردسال تشبیه کرد و گفت کودکان دو یا سه ساله معمولاً برای مقابله با احساس درماندگی و وابستگی به مراقبت دیگران، می‌خواهند «پادشاه، ملکه یا فرمانروای جهان» باشند؛ اما به گفته او، چنین رفتاری در یک فرد بزرگسال «غیرعادی و بیمارگونه» است.

دکتر لی ویراستار کتاب سال ۲۰۱۷ با عنوان «مورد خطرناک دونالد ترامپ» بود و اوایل امسال نیز در میان ۳۶ پزشکی حضور داشت که نامه‌ای سرگشاده را امضا کردند و خواستار برکناری رئیس‌جمهور طبق متمم ۲۵ قانون اساسی شدند. در آن نامه به «افت شدید عملکرد شناختی» اشاره شده بود.

لی همچنین درباره برخی پست‌های اخیر ترامپ در تروث سوشال ابراز نگرانی کرد؛ از جمله تصاویری که ظاهراً ترامپ را در حال آماده شدن برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهند.

او گفت: «موقعیت فوق‌العاده خطرناکی که در آن قرار داریم این است که ساختار موجود، چه رئیس‌جمهور از نظر روانی و جسمی آماده باشد و چه نباشد، هیچ راهی برای خنثی کردن فرمان او در یک لحظه تکانشی وجود ندارد.»