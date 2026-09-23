انفجارهای سنگین در ریاض و توقف فعالیت فرودگاه این شهر

رسانه‌های عربی از وقوع انفجارهای سنگین و شنیده شدن صدای انفجار در ریاض در پی حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن خبر دادند.

جوان آنلاین: بامداد چهارشنبه انفجارهای سنگینی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، رخ داد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فعالیت فرودگاه بین‌المللی ریاض در پی این حملات متوقف شده است.

گفته می‌شود این انفجارها ناشی از حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به پایتخت عربستان است؛ هرچند تا این لحظه رسانه‌های رسمی سعودی و یمن در این خصوص بیانیه‌ای صادر نکرده‌اند.

نیروهای مسلح یمن در ماه‌های اخیر با موفقیت‌های راهبردی متعدد روبرو شده‌اند. پس از تصمیم صنعا برای شکستن محاصره اعمال شده توسط عربستان در تیرماه ۱۴۰۵، نیروهای یمنی توانستند با عملیات‌هایی همچون بازپس‌گیری شهر بندری و استراتژیک «المخا» و منطقه ساحلی «کهبوب»، کنترل خود را بر مناطق جنوب کشور به شدت افزایش دهند.

تسلط ارتش یمن بر این مناطق، به تقویت کنترل این کشور بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» منجر شده است که یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان محسوب می‌شود.