وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر اینکه غزه بخش جدایی‌ناپذیر فلسطین است، برقراری امنیت در منطقه را در گروی توقف اشغالگری دانست.

جوان آنلاین: فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: نوار غزه بخش جدایی‌ناپذیر سرزمین‌های اشغالی فلسطین بوده و تامین امنیت فلسطینی‌ها، تاسیس کشور مستقل آنها و پایان یافتن اشغالگری اسرائیل، ارکان امنیت منطقه هستند.

به گزارش پایگاه خبری العربیه، وزیر خارجه عربستان همچنین اظهار کرد: امنیت اسرائیلی‌ها با امنیت فلسطینی‌ها و حفظ کرامت و تضمین حقوق آنها مرتبط است.

بن فرحان در ادامه نیز گفت: عربستان سعودی با ایالات متحده و تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای افزایش پایداری مالی آن همکاری می‌کند.

او در پایان نیز از اقدامات فرانسه، انگلیس و کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تقدیر کرد و خواستار اجرای کامل برنامه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری در غزه شد.