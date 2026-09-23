جوان آنلاین: فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد: نوار غزه بخش جداییناپذیر سرزمینهای اشغالی فلسطین بوده و تامین امنیت فلسطینیها، تاسیس کشور مستقل آنها و پایان یافتن اشغالگری اسرائیل، ارکان امنیت منطقه هستند.
به گزارش پایگاه خبری العربیه، وزیر خارجه عربستان همچنین اظهار کرد: امنیت اسرائیلیها با امنیت فلسطینیها و حفظ کرامت و تضمین حقوق آنها مرتبط است.
بن فرحان در ادامه نیز گفت: عربستان سعودی با ایالات متحده و تشکیلات خودگردان فلسطین در راستای افزایش پایداری مالی آن همکاری میکند.
او در پایان نیز از اقدامات فرانسه، انگلیس و کانادا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تقدیر کرد و خواستار اجرای کامل برنامههای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری در غزه شد.