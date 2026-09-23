وزرای آموزش و پرورش و علوم برنامه تحقق رهنمودهای رهبری ارائه کنند

جوان آنلاین: محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶ -۱۴۰۵ ، با بیان آنکه نمیخواهیم از روز اول، بینظمی را به دانش آموزان یاد بدهیم به همین خاطر کوتاه سخنرانی خواهم کرد، اظهار کرد: پیام مقام معظم رهبری که یک پیام جامع و راهبردی بود، در مورد اولویت آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و پژوهش، برای سال تحصیلی امسال کشورمان، کفایت میکند.
معاون اول رئیسجمهور عنوان کرد: خواهش میکنم از وزرای ذیربط، وزیر محترم آموزش و پرورش، وزیر محترم علوم و وزیر محترم، ظرف یک ماه برنامه خودشان را برای اجرایی شدن رهنمودهای مقام معظم رهبری، به ما ارائه بدهند که در دولت، انشاءالله، ما همسو با بیانات معظمله بتوانیم اولویت جدیتری را به بحثهای تعلیم و تربیت و آموزش و پژوهش بدهیم.