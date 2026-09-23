جوان آنلاین: تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که نشست با ایرانی ها خوب بود و ترامپ تهران را در برابر ۲ گزینه قرار داده است؛ تداوم اقدامات «شرورانه» و تحمل مسئولیت تبعات آن یا انتخاب راه صلح و شکوفایی!

وی اضافه کرد که آمریکا معتقد است گزینه صلح و شکوفایی برای ایرانی ها بهترین گزینه خواهد بود و ترامپ بر ممانعت از دسترسی ایران به سلاح هسته ای مصمم است.

پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره خبر مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک گفت: تعامل صورت گرفته با طرف آمریکایی از طریق میانجی قطری بود.

وی افزود: این تعامل با هدف ابلاغ شروط ایران، از جمله خاتمه جنگ در همه حبهه‌ها، توقف اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، آزادی دارایی‌های ایران، و... صورت گرفت.