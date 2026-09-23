کد خبر: 1381023
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تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱
بين‌الملل » اخبار كلی

موضع‌گیری سازمان بدر درباره خلع سلاح گروه‌های عراقی

سازمان بدر یکی از رهبران سازمان بدر عراق تاکید کرد که حرف و حدیث ها در خصوص انحصار سلاح باید تمام گروه های داخلی را در برگیرد و تنها شامل گروه های مقاومت نشود.

جوان آنلاین: محمد مهدی البیاتی یکی از رهبران سازمان بدر عراق در گفتگو با المیادین تاکید کرد که شرایط اشغال تحمیل شده بر عراقی ها باعث شد گروه های مبارز تشکیل شوند. سؤالی که امروز مطرح می شود این است که چه ضمانتی در خصوص عدم بازگشت گروهک های تروریستی به عراق وجود دارد>

وی اضافه کرد: اگر حشد شعبی و دیگر گروه های مقاومت نبودند مناطق اشغال شده از سوی داعش و گروهک های تروریستی آزاد نمی شد.

البیاتی تصریح کرد: ما برای تسلیم دادن سلاح هایمان آماده ایم به شرط آن که تمام نیروهای خارجی از کشور خارج شده و حاکمیت عراق بر حریم هوایی و مرزهای این کشور اعمال شود. تا این لحظه نخست وزیر عراق نتوانسته هیچ گروهی از نیروهای پیشمرگ را از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل کند.

وی بیان کرد: انحصار سلاح باید تمام گروه ها را در عراق دربرگیرد و تنها به گروه های ضد اسرائیل و آمریکا اختصاص پیدا نکند. هدف از اعمال فشارهای آمریکا خلع سلاح گروه های مرتبط به محور مقاومت است. امکان دستیابی به نتایج مثبت در خصوص مسئله انحصار سلاح در عراق طی روزهای آتی وجود دارد.

برچسب ها: سازمان بدر عراق ، عراق ، مقاومت
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