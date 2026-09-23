رئیس جمهور فرانسه با اعتراف به نادرست بودن جنگ افروزی آمریکا علیه ایران به ترامپ کنایه زد.

جوان آنلاین: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با شبکه ای بی سی نیوز تاکید کرد: ما در جنگ علیه ایران مشارکت نکردیم چون این جنگ را گزینه صحیح نمی دانستیم.

وی اضافه کرد: ما باید از تمام توان خود برای بازگشایی تنگه هرمز استفاده کنیم. هدف ما دستیابی به یک توافق برای کاهش فشارها بر بازار سوخت، گازوئیل، سوخت هواپیماها و نفت و گاز است.

ماکرون با کنایه خطاب به ترامپ که بارها از کشورهای مختلف در بازگشایی تنگه هرمز کمک خواسته بود گفت: زمانی که می خواهی دیگران را مشارکت دهی باید قبل از جنگ افروزی با آنها مشورت کنی.

وی اضافه کرد: ایران چند ماه قبل متوجه شد که یک اهرم فشار در اختیار دارد که می تواند از طریق آن بر زنجیره تأمین انرژی تأثیر بگذارد. معتقدم که تغییر نظام حاکم بر یک کشور از طریق بمباران آن ممکن نیست.

ماکرون مدعی شد که تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای هدف اصلی وی است و آمریکا می تواند مشکل را حل کند.

وی گفت: ما باید پیامدهای جنگ علیه ایران را بر بخش تجارت و بازرگانی حل و فصل کنیم.