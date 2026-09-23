انهدام پهپاد سعودی بر فراز یمن

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0639\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u0648\u06cc\u0646\u06af\u200c\u0644\u0648\u0646\u06af \u06f2 \u0645\u062a\u0639\u0644\u0642 \u0628\u0647 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0633\u0639\u0648\u062f\u06cc\u060c \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u0623\u0645\u0648\u0631\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0635\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0644\u0645\u062e\u0627\u0621 \u0631\u0647\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f.