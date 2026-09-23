حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

جوان آنلاین: شدت انفجارهای ناشی از این حملات به حدی شدید بود که در سراسر مناطق جنوبی لبنان احساس شد و ساکنان مناطق همجوار به خیابانها ریختند.
بر اساس این گزارش، همزمان رژیم صهیونیستی اطراف شرقی شهرک زوطر را نیز زیر آتش شدید توپخانهای قرار داد.
خبرگزاری ملی لبنان همچنین از حمله هوایی این رژیم به منطقه النبطیه الفوقا خبر داد که در جریان آن یک فروند موشک شلیکشده منفجر نشد.
در همین حال، منابع محلی از سه حمله هوایی شدید و سنگین رژیم صهیونیستی به منطقه المنصوری خبر دادند اما جزئیات بیشتری از خسارات و تلفات احتمالی آن هنوز منتشر نشده است.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.
در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، تلآویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، بهویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.
رژیم اسرائیل طی ماههای اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارتهای انسانی و زیرساختی گستردهای به بار آورده است.