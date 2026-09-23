کد خبر: 1381018
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حملات هوایی و توپخانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

حملات هوایی منابع خبری لبنان از وقوع یک انفجار شدید در منطقه الخیام و لرزیدن گسترده مناطق جنوبی این کشور در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی خبر دادند.

جوان آنلاین: شدت انفجارهای ناشی از این حملات به حدی شدید بود که در سراسر مناطق جنوبی لبنان احساس شد و ساکنان مناطق همجوار به خیابان‌ها ریختند.

بر اساس این گزارش، همزمان رژیم صهیونیستی اطراف شرقی شهرک زوطر را نیز زیر آتش شدید توپخانه‌ای قرار داد.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین از حمله هوایی این رژیم به منطقه النبطیه الفوقا خبر داد که در جریان آن یک فروند موشک شلیک‌شده منفجر نشد.

در همین حال، منابع محلی از سه حمله هوایی شدید و سنگین رژیم صهیونیستی به منطقه المنصوری خبر دادند اما جزئیات بیشتری از خسارات و تلفات احتمالی آن هنوز منتشر نشده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۴۰۴) ، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی در اوایل تیر ۱۴۰۵ با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان ادامه داده است.

رژیم اسرائیل طی ماه‌های اخیر با تداوم حملات و تجاوزهای نظامی به جنوب لبنان، بارها حاکمیت این کشور را نقض کرده و خسارت‌های انسانی و زیرساختی گسترده‌ای به بار آورده است.

برچسب ها: حملات هوایی ، لبنان ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

وضعیت دشوار عربستان؛ تلاش برای ایجاد ائتلاف علیه انصارالله

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

حضور مردم، تضمین کننده اقتدار و امنیت ایران است

فارن پالسی: به هر روشی حساب کنید، آمریکا در حال باختن جنگ ایران است

رزمایش عظیم جان فدایان ایران با حضور انبوه مردم پایتخت

رزمایش جان‌فدایان ایران -۲

ریزش آرای نتانیاهو چند هفته مانده به انتخابات کنست

عاقبت‌اندیشی در تنگه‌ها

رزمایش جان‌فدایان ایران -۱

ارز محدود صرف واردات کالا‌های لوکس نشود

آمریکا با فناوری دفاعی پیشرفته ایران به چالش کشیده شد

خلأ‌های قانونی در مواجهه با خشونت مجازی

همه «جان‌فدا» شدیم

چاله‌کردن ۵ عضو خانواده در رسیدن به ارثیه + گفت‌وگو با متهم

قاتل دختر مورد علاقه در آستانه محاکمه

خلاصه سیره مرجعیت شیعه

نمایشگاه عکس ۴۰ روز شکوه مقاومت و پیروزی برگزار شد 

لغو پرواز‌های ماهان به ترکیه و عمان/ پرواز سایر شرکت‌ها برقرار است

گاز به کمک بنزین آمد

آثار جشنواره تئاتر مقاومت سفارشی نیست

نه تسلیم نه جنگ بی‌پایان

ادبیات قدیم را ساده‌سازی نکنیم مسیر اتصال را برای نسل جوان ساده کنیم

تمکین امریکا مقابل انصارالله

«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف

خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل

درباره سخنگوی  وزارت خارجه

عربستان سعودی به نقطه بازگشت‌ناپذیر نزدیک می‌شود

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲

بحرانی پیچیده‌تر از کووید برای کسب‌وکار‌های آمریکایی

یک قدمی مدال آسیایی

فهم درست ادبیات در نظام آموزشی تست محور ممکن نیست

فرصت ۴۸ ساعته به یک دیپلمات سوئدی برای ترک ایران

نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ

باید به جنگ ادراکی دشمن پاتک هنری زد

ردپای سرقت یک کیلو طلا پس از ۱۰ روز به سارقان رسید

شعر برای بسیاری از نوجوانان و جوانان فقط یک سؤال امتحانی است

رزمایش و اجتماع بزرگ «مردم جان فدای ایران» فردا در تهران برگزار می‌شود

نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران

جشن جوانه ها ۱۴۰۵

ترور هرگز نمی‌تواند اندیشه وحدت را خاموش کند

بمب؟ نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی می‌افتد

گل دیگری در باغچه محمدی‌ها کاشته شد

تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 

سفیر ایران: وتوی روسیه و چین بر قطعنامه ضدایرانی در تاریخ ثبت شد

«جان‌فدا» روایت آمادگی یک ملت در متن جنگ

هشدار راهبردی قرارگاه خاتم به دشمن

کشور مهیای پاییز پرباران است

آشوب تنگه‌ها در جهان

تنفس بورس پس از یک رالی سنگین

جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
خلاصه سیره مرجعیت شیعه
اینک نوبت ابهام هسته‌ای است
جشن شکوفه‌ها ۱۴۰۵ -۲
جشن جوانه ها ۱۴۰۵
یک جفت کفش سوخته تنها نشان شهیدمان بود
بازخوانی آرای دکتر علی شریعتی درباره فلسطین با نظر به تراژدی امروز غزه
درباره سخنگوی  وزارت خارجه
«رؤیای نیمه‌شب» از جسارت نگاه دراماتیک به مهدویت تا تئوری نارس زیرمتن چخوف
تناقضات دعوت به وحدت!
نبض امیرکبیر از حمام فین تا شخصیتی محبوب مقابل دوربین
مدیریت حقوقی مصرف انرژی در عصر هوش مصنوعی
تحول روحی جلال شهادتش را قابل پیش‌بینی کرده بود 
نقدی حقوقی بر فرایند جدایی بحرین و نسبت آن با تمامیت ارضی ایران
شرکت‌های زیان‌ده دولتی زیر تیغ اصلاح می‌روند
نشست خبری رئیس پلیس راهور تهران بزرگ
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار