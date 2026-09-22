جوان آنلاین: از شبکه سی ان ان، بر اساس این نظرسنجی جدید، تقریباً ۲ نفر از هر سه آمریکایی معتقدند که آمریکا در جنگ با ایران پیروز نشده و دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور برای پایان دادن به این جنگ جاری اقدامات کافی انجام نمیدهد.
به گزارش ایرنا، در نظرسنجی مشترک سیانان و اساسآراس که روز سهشنبه منتشر شد، ۶۴ درصد از شرکتکنندگان اظهار داشتند که آمریکا در جنگ با ایران پیروز نشده، در حالیکه ۳۶ درصد معتقد بودند که آمریکا در این جنگ پیروز شده است.
۷۸ درصد از شرکتکنندگان اظهار داشتند که ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران اقدامات کافی انجام نمیدهد.
از سوی دیگر ۲۲ درصد معتقد بودند که رئیس جمهوری آمریکا اقدامات لازم را انجام داده است و یک درصد نیز نظری نداشتند. همچنین سه چهارم پاسخدهندگان اعلام کردند که ترامپ برنامه مشخصی برای مدیریت این جنگ ندارد.
هفته گذشته، مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامهای را در خصوص اختیارات جنگی تصویب کرد که اقدامات نظامی ترامپ در قبال ایران را محدود میکند.
این قطعنامه در شرایطی تصویب میشود که بر اساس برآورد «دفتر بودجه کنگره» هزینههای این جنگ برای آمریکا به رقم سرسامآور ۲ میلیارد دلار در ماه رسیده است.
این سومین باری است که مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامهای مشابه در زمینه اختیارات جنگی برای محدود کردن اقدامات ترامپ در جنگ با ایران تصویب میکند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، دیدگاههای منفی در میان دموکراتها و افراد مستقل در طول این جنگ تقریباً تغییری نکرده است.
با این حال، دیدگاههای جمهوریخواهان از ماه مارس تاکنون تغییر کرده و حمایت آنها از این جنگ کاهش یافته است. ۶۰ درصد از جمهوریخواهان نحوه مدیریت جنگ توسط ترامپ را تأیید کردند که نشاندهنده افتی ۱۳ درصدی طی ۶ ماه است.
این کاهش حمایت در بخش دیگری از نظرسنجی نیز مشهود است. حدود نیمی از جمهوریخواهان معتقدند تصمیم ترامپ به ارتقای جایگاه جهانی آمریکا کمک کرده است، اما این رقم نسبت به ماه مارس ۱۳ درصد کاهش داشته است.
این جنگ پیامدهای اقتصادی نیز برای آمریکاییها به همراه داشته است، بهویژه در ارتباط با قیمت سوخت. قیمت بنزین در آمریکا در پی محدودیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز جهش قابلتوجهی داشته است.
بر اساس دادههای انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین کشوری قیمت بنزین معمولی در این کشور تا روز سهشنبه حدود ۴.۴۷ دلار در هر گالن بوده است. این رقم حدود ۳۶ سنت بالاتر از قیمت ماه گذشته و تقریباً ۱.۵۰ دلار بیشتر از قیمت دو روز پیش از آغاز جنگ علیه ایران توسط آمریکا و اسرائیل است.
نظرسنجی مشترک توسط سیانان و موسسه اساسآراس در روزهای ۱۶ و ۱۷ سپتامبر و با مشارکت ۱۲۰۶ پاسخدهنده انجام شد و حاشیه خطای آن ۳.۵ درصد اعلام شده است.