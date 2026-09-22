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تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

سفیر ایران در روسیه: ادعای تمایل ترامپ برای گفت‌و‌گو فریب رسانه‌ای است

3 سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه گفت: رفتار آمریکا در صادر نشدن روادید برخی اعضای هیأت همراه رئیس‌جمهور از جمله گروه خبری نشان داد که ادعا‌های ترامپ مبنی بر تمایل به گفت‌و‌گو، فقط کارزار اطلاعات نادرست و فریب رسانه‌ای است.

جوان آنلاین: کاظم جلالی روز سه‌شنبه در نشستی خبری افزود: دولت و کشوری که حتی از شنیدن صدای خبرنگاران و حقیقت هراس دارد و پرده آهنین به دور خود کشیده است، صلاحیت ادعای گفت‌و‌گو ندارد و این نشان می‌دهد که اینها ریاکار و تناقض‌گو هستند.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: این اقدام یکی دیگر از تناقضات در اظهارات مقامات آمریکایی و به ویژه رئیس‌جمهور این کشور است و اینکه آنها از اصحاب رسانه و خبرنگاران در هراس هستند.

جلالی افزود: اینکه آمریکایی‌ها به ویژه به تیم رسانه‌ای و ارتباطات همراه ریاست‌جمهوری ایران، ویزا ندادند، اقدامی بی‌سابقه و خصمانه است و نقض آشکار تعهدات بین‌المللی آمریکا به عنوان میزبان مقر سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: صادر نشدن روادید هیأت رسانه‌ای ایران، اقدامی آشکار در نفی دسترسی آزاد به اطلاعات است و حال آنکه کشور‌های غربی مدعی آزادی و دسترسی آزاد رسانه‌ها و مطبوعات هستند.

هیأت ایرانی در نیویورک بر اساس مصالح ملی عمل خواهد کرد
سفیر ایران در روسیه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری تأکید کرد: رئیس‌جمهور و هیأت بلندپایه همراه وی در سفر به نیویورک بسیار هوشمند هستند و طبعاً بر اساس مصالح ملی عمل خواهند کرد.

این سخنان در پاسخ به خبرنگار یک رسانه روس مطرح شد که پرسیده بود: «آیا با توجه به اظهارات مطرح شده، دیدار سه‌جانبه رؤسای جمهور ایران، فرانسه و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار خواهد شد؟»

جلالی با بیان اینکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در حال تناقض‌گویی است، تصریح کرد: او هر روز دروغ‌هایی را به مسئولان جمهوری اسلامی ایران نسبت می‌دهد؛ از آن جمله، روز‌های اخیر هم گفته است که ایرانی‌ها مصرانه خواهان مذاکره هستند، در حالی که مواضع جمهوری اسلامی ایران به صورت مستمر توسط مسئولان کشور بیان می‌شود.

فعلاً مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
در ادامه این نشست خبری، خبرنگار یک شبکه تلویزیونی روسیه پرسید: اظهارات مقامات کاخ سفید و رئیس‌جمهور آمریکا با تناقضاتی همراه است؛ آیا مذاکراتی بین تهران و واشنگتن در حال انجام است و اینکه اکنون که ایالات متحده متوجه شده است که قادر به پیروزی بر ایران از نظر نظامی نیست، آنها در چه اندیشه‌ای هستند؟

سفیر ایران در روسیه در پاسخ به این خبرنگار گفت: تعابیر شما، تعابیر دقیقی است؛ تناقضات بسیاری در سخنان رئیس‌جمهور آمریکا و اطرافیان وی دیده می‌شود؛ همچنانکه آنها ابتدا گفتند که هدفشان از جنگ، تغییر نظام ایران است و پس از ناکامی در دستیابی به این هدف، آمریکایی‌ها گفتند که می‌خواهیم منابع و نفت ایران را به دست آوریم که در این هدف نیز ناکام شدند.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها پس از آن گفتند که می‌خواهیم مراکز هسته‌ای و موشکی ایران را از بین ببریم، این ادعا را هم که نتوانستند محقق کنند؛ مدتی است که ترامپ می‌گوید ایران را نابود کرده‌ایم، ایرانی وجود ندارد؛ پرسش اینجاست که اگر ایران را نابود کردید، پس این رجزخوانی‌ها برای چیست.

جلالی با اشاره به حضور مردمی در خیابان‌های سراسر ایران در بیش از ۲۰۰ شب گذشته و مقابله نیرو‌های مسلح کشورمان با تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: ما ملتی هستیم که هم عقلانی فکر می‌کنیم و هم به احترام متقابل توجه داریم؛ ما اهل مذاکره و گفت‌و‌گو هستیم، اما جهانیان دیدند که در دو مرحله مذاکرات، آمریکایی‌ها به مذاکرات خیانت کردند و صداقتی در رفتار دولتمردان امروز آمریکا یافت نمی‌شود.

این دیپلمات ایرانی با بیان اینکه مواضع تهران را رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کنند، تصریح کرد: فعلاً مذاکره‌ای انجام نمی‌شود.

وی درباره علت ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره مذاکره اظهار داشت: اینکه ترامپ به این بازی‌های رسانه‌ای دست می‌زند، به این علت است که بتواند قیمت انرژی را در این روز‌های نزدیک به انتخابات کنگره، متناسب نگه دارد؛ به ویژه آنکه دروغ گفتن برای مقامات واشنگتن بسیار آسان و روان است.

سفیر ایران در روسیه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام مقام‌های آمریکایی درباره تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران نیز گفت: رفتار‌های خصمانه دولتمردان ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران برای ما تازگی ندارد، همچنانکه به قول خودشان، بدترین تحریم‌ها و شکننده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران انجام دادند.

جلالی با بیان اینکه تحریم‌های جدید آمریکا نیز ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و مقررات هوانوردی است، خاطرنشان کرد: خطوط هوایی ایران دهه‌ها با وجود تحریم‌های ظالمانه فعالیت خود را ادامه داده‌اند و اتخاذ چنین تصمیماتی پیش از آنکه یک تهدید فلج‌کننده برای ایران باشد، نشانگر شکست کارزار فشار حداکثری و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر بن‌بست‌های راهبردی دولت ترامپ و واشنگتن است.

وی تأکید کرد: ما به عنوان بازیگر مسئول در صحنه بین‌المللی از تمام ابزار‌های حقوقی و دیپلماتیک برای خنثی کردن این اقدامات ایذایی استفاده می‌کنیم و از این مرحله هم با قدرت عبور خواهیم کرد.

آخرین وضعیت اجرای طرح ساخت خط ریلی رشت - آستارا
سفیر ایران در روسیه در این نشست خبری درباره آخرین وضعیت اجرای طرح ساخت خط ریلی رشت – آستارا نیز گفت: تملک زمین‌های واقع در مسیر اجرای این طرح، زمان‌بر بود؛ خوشبختانه همه این زمین‌ها توسط دولت خریداری و تملک شده و در اختیار دوستان روس ما قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: اکنون وارد مرحله جدید در اجرای این طرح می‌شویم که با مطالعات پیمانکار روس همراه خواهد بود و پس از آن، قرارداد اجرایی این طرح به امضای طرفین خواهد رسید که امیدواریم امضای آن در آینده نزدیک انجام شود.

در ادامه این نشست، خبرنگار ایرنا پرسید: با توجه به مباحث مطرح شده درباره ایجاد خط ریلی عریض (با استاندارد روسیه) که دسترسی متقابل دو کشور به خلیج فارس و دریای بالتیک را فراهم می‌کند، آیا همچنان در گفت‌و‌گو‌های مقامات دو کشور به این موضوع پرداخته می‌شود؟

جلالی در پاسخ گفت: زیرساخت خط ریلی ۱۶۲ کیلومتری رشت تا آستارا به گونه‌ای احداث خواهد شد که هر دو خط با استاندارد رایج در ایران و استاندارد روسیه قادر به نصب روی آن باشند؛ با این رویکرد که بعد از رشت، این خط ریلی بتواند تا بندرعباس هم ادامه پیدا کند.

وی افزود: یک رویکرد دیگری هم وجود دارد و اینکه ما از شمال تا جنوب ایران، بتوانیم خط مستقل ریلی با استاندارد روس را ایجاد کنیم که این موضوع هم در گفت‌و‌گو‌های مقامات دو کشور مطرح است.

برچسب ها: کاظم جلالی ، آمریکا ، ترامپ
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