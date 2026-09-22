یحیی سریع: ۹۳۶ تجاوز هوایی و موشکی دشمن سعودی؛ تاوان خواهند داد

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن گفت: شمار حملات هوایی و موشکی دشمن سعودی از زمان تشدید تنش‌ها علیه کشور عزیزمان به ۹۳۶ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با اشاره به تشدید حملات دشمن سعودی به یمن هشدار داد که این حملات برای دشمن سعودی تبعات خواهد داشت.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشمن سعودی با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های هوایی خمیس مشیط و طائف برخاسته بودند، ۱۹ حمله هوایی انجام دادند. این حملات استان‌های تعز، الجوف و مأرب را هدف قرار داد که منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از هموطنان ما، از جمله کودکان و زنان، شد. به این ترتیب، شمار حملات هوایی و موشکی سعودی‌ها از زمان تشدید تنش‌ها علیه کشور عزیزمان به ۹۳۶ حمله هوایی و موشکی رسید.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: کشتاری که دشمن جنایتکار سعودی علیه مردم ما مرتکب شده است، به خواست خدا، عواقب و تبعاتی برایش به همراه خواهد داشت.