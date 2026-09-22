رئیس پلیس راهور استان قم از اعمال محدودیت‌های ترافیکی و ممنوعیت توقف در برخی معابر قم همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در روز چهارشنبه، اول مهر خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ غلامرضا صدفی شامگاه سه‌شنبه ۳۱ شهریور، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، جزئیات محدودیت‌ها و تمهیدات ترافیکی ویژه مراسم تشییع پیکر ایشان را اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به ممنوعیت توقف در برخی معابر اظهار کرد: از ساعت یک بامداد روز چهارشنبه، توقف هرگونه وسیله نقلیه در حد فاصل میدان جهاد تا چهارراه بازار اکیداً ممنوع است و در صورت توقف وسایل نقلیه در مسیر‌های یادشده، خودرو‌ها با هدف تسهیل تردد و حفظ نظم مراسم، توسط جرثقیل به پارکینگ‌های مجاز منتقل خواهند شد.

مسیر‌های مشمول محدودیت تردد

صدفی با اشاره به اعمال محدودیت تردد از ابتدای ساعات صبح روز چهارشنبه گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتورسیکلت در مسیر‌های خیابان ۱۹ دی (باجک ۲) به سمت میدان جهاد، خیابان ۱۵ خرداد از ابتدای خیابان حائری به سمت میدان جهاد، خیابان امام موسی صدر از ابتدای پل رضوی به سمت میدان جهاد، خیابان لواسانی به سمت میدان جهاد، کوچه‌ها و معابر فرعی منتهی به خیابان ۱۹ دی (باجک ۱)، عمار یاسر ـ آذر به سمت چهارراه بازار و خیابان مطهری از ابتدای پل علیخانی به سمت چهارراه بازار ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان قم در پایان از عموم شهروندان و عزاداران درخواست کرد برای حضور در مراسم تشییع، حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور مستقر در مسیرها، از اصرار بر تردد با وسیله نقلیه شخصی در محدوده‌های اعمال محدودیت ترافیکی خودداری کنند.