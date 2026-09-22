اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا برای نخستین‌بار در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و درباره روابط تجاری، مهاجرت و جزایر فالکلند گفت‌و‌گو کردند.

جوان آنلاین: منابع خبری سه‌شنبه شب گزارش دادند که دو طرف در این ملاقات پیرامون مسائل مربوط به تجارت، وضعیت جزایر فالکلند و مهاجرت گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایرنا، جزییات بیشتری درباره محتوای ملاقات تا زمان انتشار خبر منتشر نشده است.

این نخستین دیدار حضوری دو طرف از زمانی است که برنهام سکان دولت انگلیس را بر عهده گرفته است.

دو طرف پیش از این دو بار تلفنی گفت‌و‌گو کرده بودند.

در آخرین تماس تلفنی، برنهام و ترامپ درباره تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در اوکراین رایزنی کردند. نخست‌وزیر انگلیس همچنین رئیس‌جمهوری آمریکا را در جریان تصمیم دولت لندن برای ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری قرار داده بود.

پیش از این دیدار، منابع انگلیسی گزارش داده بودند که جنگ آمریکا علیه ایران، حمایت از اوکراین، روابط تجاری دو کشور و نحوه مواجهه با فرصت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعی از محور‌های احتمالی گفت‌و‌گو خواهد بود.

موضوع جزایر فالکلند نیز در هفته‌های اخیر به یکی از زمینه‌های اختلاف میان لندن و واشنگتن تبدیل شده است.

ترامپ پیش‌تر گفته بود که موضع آمریکا درباره حاکمیت انگلیس بر این جزایر مورد مناقشه را بررسی می‌کند. این اظهارات با واکنش دولت انگلیس روبه‌رو شد و برنهام تأکید کرد که لندن از حق ساکنان این جزایر برای باقی ماندن تحت حاکمیت انگلیس دفاع خواهد کرد.

برنهام پیش از ورود به نیویورک گفته بود که در دیدار با ترامپ به دنبال یافتن زمینه‌های مشترک است، اما در موارد اختلاف نیز منافع انگلیس را دنبال خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، رهبران و نمایندگان ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد از روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ (۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) تا دوشنبه ششم مهرماه (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶) در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک گردهم می‌آیند تا درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی گفت‌و‌گو کنند.

انتظار می‌رود نزدیک به ۱۳۰ رئیس کشور و رئیس دولت به صورت حضوری در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی شرکت کنند.

شعار رسمی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی عبارت است از: «بازسازی اعتماد، مدیریت تحول: سازمان ملل متحدی که برای همه نتیجه بخش باشد.»

این شعار بر ضرورت بازسازی اعتماد میان کشورها، تقویت همکاری‌های چندجانبه و سازگار کردن نهاد‌های بین المللی با چالش‌های جدید تاکید دارد.

در این نشست موضوعاتی از جمله صلح و امنیت جهانی، حقوق بشر، توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، افزایش سطح آب دریاها، آمادگی در برابر همه گیری‌ها و حکمرانی هوش مصنوعی در دستورکار قرار خواهد داشت.

در کنار سخنرانی‌های عمومی، نشست‌های سطح بالا و دیدار‌های دوجانبه و چندجانبه نیز در حاشیه مجمع عمومی برگزار می‌شود؛ موضوعی که نیویورک را طی این هفته به یکی از مهم‌ترین مراکز رایزنی‌های دیپلماتیک جهان تبدیل خواهد کرد.