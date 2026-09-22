وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامه‌ریزی نشده است، اما این وضعیت ممکن است تغییر کند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه اعلام کرد: در حال حاضر هیچ دیداری با مقامات ایرانی برنامه‌ریزی نشده است، اما این وضعیت ممکن است تغییر کند.

به گزارش مهر، وزیر خارجه آمریکا که می‌کوشد قیمت نفت و حامل‌های انرژی در جهان را با استفاده از ابزار‌های تبلیغاتی پایین نگه دارد، ادعا کرد: قیمت بنزین در حال حاضر بالاست، اما اگر ایران سلاح هسته‌ای در اختیار داشت، این قیمت‌ها ۳ برابر می‌شد!

مارکو روبیو در تلاش برای تأثیرگذاری بر شکست هم حزبی هایش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره، مدعی شد: ایران قادر به صادرات نفت نیست، با محاصره‌ای همه جانبه مواجه است و طی هفته‌های اخیر حتی یک کشتی را هم نتوانسته است به خارج بفرستد!