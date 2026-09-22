جوان آنلاین: ترامپ امروز سهشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر ادعاهای خود در مورد نابود کردن نیروی نظامی ایران مطرح و ادعا کرد که ۱۵۹ کشتی ایرانی اکنون در قعر دریا هستند.
به گزارش ایرنا، درحالیکه در جریان دو دور مذاکره قبلی با آمریکاییها آنها در میان مذاکرات به ایران تجاوز نظامی انجام دادند، رئیس جمهوری آمریکا مدعی است که از ایران دعوت شده است تا توافقنامهای را امضا کند، اما آنها امتناع کردند.
وی اضافه کرد که «اعتقاد دارم میتوانیم بلافاصله بعد از انتخابات میان دورهای به توافق دست پیدا کنیم.»
ترامپ که حزبش بر اساس نظرسنجیها وضعیت آشفتهای را در انتخابات میان دورهای خواهد داشت، این استدلال را مطرح کرد که او در انتخابات میاندورهای نامزد نیست و فارغ از هر پیشامدی، تا دو و نیم سال دیگر در سمت خود باقی خواهد ماند.
ترامپ گفت: «آنها منتظرند ببینند عملکرد من در انتخابات میاندورهای چگونه خواهد بود. اما آنچه متوجه نیستند، این است که من نامزد انتخابات نیستم.»
او افزود: «این حزب جمهوریخواه است که در انتخابات شرکت میکند و من به آنها کمک خواهم کرد. اما خودم نامزد نیستم. من در موضوع ایران، مطلقاً هیچگونه اعتباری برای این انتخابات قائل نبودهام و نخواهم بود. این مساله حتی به ذهنم هم خطور نمیکند. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
رئیسجمهوری آمریکا همچنین به خاطر اتهام زنی به ایران در سازمان ملل و رأی به قطعنامه محکومیت آنچه حملات ایران به کشتیها عنوان شده، قدردانی کرد. وی افزود: «اکنون باید در حفظ فشارها نیز به همان اندازه متحد باشیم.»
ترامپ به عنوان یکی از سران جهان که به دنبال نفت ونزوئلا، جزیره گرینلند و سلطهگری نظامی در نقاط مختلف جهان است، اینطور ادعا کرد که ایران «قلدر» خاورمیانه بود، اما دیگر نیست.
او که در خلال صحبتهایش به تلاش برای افزایش ذخایر تسلیحاتی آمریکا اشاره داشت، ایران را متهم به انباشت ذخایر موشکی و پهپادی کرد که به تعبیر او میتوانست پیش از اقدام واشنگتن، اروپا را تهدید کند.
اظهارات ترامپ در شرایطی بیان میشود که پایان دادن به جنگ علیه ایران دشوار و دور از دسترس بوده و مخالفت آمریکاییها با این درگیری تشدید شده است.
بر اساس نظرسنجی شبکه سیانان که روز سهشنبه منتشر شد، نزدیک به ۶۷ درصد آمریکاییها معتقدند که ایالات متحده در این جنگ پیروز نمیشود و شمار بیشتری نیز بر این باورند که ترامپ برای پایان دادن به آن، اقدامات کافی انجام نمیدهد.
ترامپ با وجود اینکه با استفاده از تمام ابزارها علیه ایران در اهداف خود شکست خورده است، با اینحال از همه کشورها خواست که در کارزار فشار علیه ایران، به آمریکا بپیوندند و تهران را به لحاظ اقتصادی منزوی کنند.
وی بدون پرداختن به مشکلات اقتصادی در ایالات متحده و افزایش روز افزون قیمتهای کالا و سوخت در این کشور که باعث کاهش محبوبیت وی و حزب متبوعش در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره شده، ادعا کرد که تنها چیزی که ایران از دست نداده است، ۳۰۰ درصد تورم آنها است.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گزینههای ادعایی مد نظر خود در مورد ایران را تکرار کرد و مدعی شد که دو گزینه پیش رو است یکی اینکه اقتصاد آنها در منطقه و جهان بدرخشد و دیگر اینکه آنها را نابود کنیم.
برغم وجود گزارشهایی در مورد فشار بر میزان ذخایر تسلیحاتی آمریکا، ترامپ ادعا کرد: ما بیش از آنچه حتی تصور استفادهاش را داشته باشیم مهمات در اختیار داریم و همچنان بر حجم ذخایر خود میافزاییم. کارخانههای عظیم تولید مهمات افتتاح خواهند شد، ۱۸ کارخانه راهاندازی میشود.
گزارش اخیر نهاد رسمی ناظر بر عملکرد پنتاگون، کاهش شدید ذخایر مهمات کلیدی ایالات متحده را تایید کرده است. شبکه سیانان ماه گذشته گزارش داد که ارتش آمریکا تقریبا ۸۰ درصد از موشکهای رهگیر یک سامانه کلیدی پدافند موشکی خود را مصرف کرده است. این در حالی است که فرماندهان ارشد هشدار دادهاند که سطح ذخایر مهمات پنتاگون به شکلی «خطرناک» پایین آمده است.
باوجود گزارشهای متعدد رسانهها و نهادهای بینالمللی در خصوص بسته بودن تنگه هرمز، ترامپ در مورد عبور انرژی از این آبراه مهم بینالمللی در جنوب ایران نیز ادعا کرد که آمریکا بیش از یک میلیارد بشکه را از طریق تنگه هرمز اسکورت کرده است.
هیات موسوم به صلح غزه
رئیسجمهوری آمریکا، در جریان سخنرانی خود از «هیات صلح» خود تمجید کرد و آن را «گروهی متشکل از افراد برجسته» خواند.
اوایل سال جاری میلادی، ترامپ گفته بود که این نهاد بینالمللی که برای نظارت بر بازسازی غزه تشکیل داده است، «ممکن است» روزی جایگزین سازمان ملل متحد شود.
اما هیات صلح در دستیابی به یک پیشرفت ملموس برای صلح در خاورمیانه با چالشهایی مواجه شده و همچنان پرسشهایی درباره مأموریت و کارایی آن وجود دارد.
ترامپ همچنین از توافق آتشبس در غزه تمجید و با هدف سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی اضافه کرد: یک سال پیش، زمانی که در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی میکردم، جنگ غزه همچنان با شدت و بیرحمی ادامه داشت. گروگانها هنوز در اعماق تونلهای حماس بودند و هیچ پایانی برای آن متصور نبود.
ترامپ با اشاره به دیداری که با سران کشورهای عربی و دارای اکثریت مسلمان برگزار و حمایت آنها را برای طرح خود جهت پایان دادن به جنگ غزه جلب کرد، گفت: «اما در اینجا، در حاشیه مجمع عمومی، ما نخستین گامها را برداشتیم. این کار همه چیز را تغییر داد.»
ترامپ از ۳۰ کشوری بهویژه مراکش، بحرین، قطر، کویت، قزاقستان، عربستان سعودی، ترکیه و ازبکستان نام برد که متعهد شدهاند میلیاردها دلار برای بازسازی غزه کمک کنند. با این حال، بخش عمدهای از این بودجهها در عمل هنوز منتقل نشده است.
ترامپ ادعا کرد: آن پول مستقیما به منبع اصلی میرسد دقیقاً همانجایی که به آن نیاز دارند، و آنها بهشدت به آن نیازمندند. حامیان شورای صلح «میخواهند شاهد انجام درست اقدامات بشردوستانه باشند.»
او سپس از اندونزی، مراکش، آلبانی، کوزوو و قزاقستان به خاطر موافقت با اعزام پرسنل به «نیروی بینالمللی ثبات» شورای صلح قدردانی کرد.
این نیرو وظیفه خواهد داشت خروج تدریجی ارتش رژیم صهیونیستی از غزه و تأمین امنیت مرزهای این باریکه را بر عهده بگیرد.
ترامپ همچنین از مصر و اردن به عنوان کشورهایی که قرار است در آموزش اعضای نیروی پلیس جدید فلسطین برای نوار غزه همکاری کنند، قدردانی کرد. با این حال، روند این آموزشها به تعویق افتاده است، زیرا تل آویو با خروج نیروهای تازهکار از نوار غزه برای گذراندن دورههای آموزشی در مصر، مخالفت کرده است.
گرینلند و اوکراین
ترامپ در مورد گرینلند که چشم به تصرف آن دارد نیز اظهاراتی مطرح و بیان کرد که آمریکا «بلافاصله روند ایجاد حضور نظامی گسترده» در گرینلند، از جمله «دو پایگاه نظامی بسیار بزرگ» را آغاز خواهد کرد.
اظهارات ترامپ درحالی بیان شد که او با دانمارک و گرینلند به توافقی دست یافت که به گفته او، «کنترل دائمی» امنیت این جزیره را در اختیار کشورش قرار میدهد.
ترامپ خطاب به رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت: «ما از توانایی کامل برای انجام اقدامات لازم جهت دفاع از قاره آمریکا و همچنین اروپا و سایر نقاط برخوردار خواهیم بود.»
او در ادامه افزود: «دیگر به هیچیک از دشمنان ایالات متحده اجازه داده نخواهد شد که در گرینلند حضور نظامی داشته باشند یا بدون تأیید کتبی و صریح ما، سرمایهگذاریهای حساسی در آنجا انجام دهند.»
ترامپ گفت که توافق مربوط به گرینلند، امروز امضا خواهد شد.
وی افزود: این توافق با گسترش دامنه حضور آمریکا در منطقه قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی، علاوه بر آمریکا، از اروپا نیز محافظت میکند و ضامن امنیت بالای آنهاست و همچنین جایگاه ناتو را نیز بهشدت تقویت میکند.»
ترامپ در مورد جنگ اوکراین که به گفته خودش قرار بود بلافاصله پس از حضورش در ژانویه ۲۰۲۵ در کاخ سفید پایان یابد، عنوان کرد که یک توافق بین روسیه و اوکراین به سرعت به دست خواهد آمد.
آمریکای جنوبی
رئیس جمهوری آمریکا در مورد کشور کوبا در آمریکای لاتین که بارها از قصد خود برای دخالت در آنجا نیز گفته بود، مدعی شد که کوبا یک کشور شکست خورده است و فروخواهد پاشید.
او کارتلهای مواد مخدر را مانند داعش در نیمه غربی جهان دانست و افزود: ما به کوبا اجازه نخواهیم داد تا به یک مکان امن برای آنهایی که آمریکا را تهدید میکنند تبدیل شود.
همزمان با اینکه دونالد ترامپ، در مجمع عمومی سازمان ملل به رهبران جهان میگفت که حکومت کمونیستی کوبا «سقوط خواهد کرد»، هیات نمایندگی کوبا از جای خود برخاست و سالن را ترک کرد.
ترامپ خطاب به رهبران حاضر در جلسه گفت: «دولت من نیز به دنبال تغییری بنیادین در وضعیت کوبا است جایی که رژیم کمونیستی تحت فشاری عظیم قرار دارد و عملا به حکومتی کاملاً شکستخورده بدل شده است.»
ترامپ ادعا کرد: «این رژیم بیش از هر زمان دیگری در حال فروپاشی است و سرانجام سقوط خواهد کرد.»
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه خاطرنشان کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه [آمریکا]عمیقا درگیر مذاکره با کوباست. باید دید چه پیش میآید.
هیات نمایندگی کوبا به سرپرستی برونو رودریگز پارییا، وزیر خارجه این کشور درست در همان لحظاتی که ترامپ این سخنان را در جریان نطق خود در مجمع بیان میکرد، جلسه را ترک کرد.