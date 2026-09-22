روس اتم: اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر آرام است

رئیس شرکت روس اتم اعلام کرد: شمار کارکنان روس‌اتم که به نیروگاه اتمی بوشهر ایران بازگشته‌اند، به ۶۳ نفر افزایش یافت؛ اوضاع در نیروگاه اتمی بوشهر ایران آرام است.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، رئیس شرکت روس اتم امروز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شمار کارکنان روس‌اتم که به نیروگاه اتمی بوشهر ایران بازگشته‌اند، به ۶۳ نفر افزایش یافته است.

به گزارش مهر، رئیس شرکت روس اتم در این خصوص افزود: وضعیت در محل نیروگاه اتمی بوشهر ایران آرام است. افزایش قابل‌توجه شمار کارکنان روس‌اتم در ایران تنها پس از تثبیت توافق‌های صلح میان ایران و آمریکا امکان‌پذیر خواهد بود.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود: روند بازگشت متخصصان روسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ادامه دارد و در حال حاضر ۴۲ کارمند روس اتم در آنجا حضور دارند. تمام پیشنهادات ما درباره اورانیوم غنی شده ایران همچنان روی میز است و برای ایفای نقش در حل مسائل مربوط به این موضوع آماده‌ایم.